耶魯華裔男生駕車避讓動物身亡　7年後市政府終擔責賠3500萬美金

2016年11月19日，美國佐治亞州米爾頓市（Milton）發生嚴重交通事故，一名耶魯大學的華裔學生約書亞·常（Joshua Chang）駕車回家時，因閃避路過動物，打方向盤後撞上路邊花壇，當場死亡。

綜合美媒報道，近期，時隔7年法院裁定市政府不應在該路段設置花壇，需向死者父母賠償3500萬美金。



據法庭文件顯示，死者在駕車時未超速、未酒駕毒駕及使用手機，事故中排除了睡著、汽車爆胎等其他可能的因素。調查人員和專家分析認為，最有可能的事故原因為，死者為避開車道上的動物而向右轉彎，撞上了花壇。

因保險公司拒絕提供200萬美金的賠款，約書亞·常的父母決定起訴市政府，指控在公共道路違法設置花壇。陪審團在判詞中認為，死者僅佔7%的責任，而米爾頓市政府佔93%，要為這次意外負主要責任，因當地公共道路存在缺陷，且存在對生命或健康構成威脅的滋擾。

據約書亞·常的父母稱，兒子當時是耶魯大學的四年級學生，學習機械工程和經濟學，獲得全額獎學金。還有幾個月的時間就可以畢業，卻發生英年早逝的悲劇。事故發生前他還給母親發信息稱「很快就會回家」，卻再也沒有回來。

約書亞·常的媽媽說，這麼多年來她一直知道不是約書亞·常的錯，但不得不等待6年半的時間才迎來正義。她也希望這樣的悲劇不要再發生，「沒有父母應該遭受這樣的事情。」