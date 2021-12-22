湖北女躲草叢非法捕魚　被偷獵者當野豬射殺後埋屍　4人涉案被拘

湖北省鄂州市近日發生一宗離奇殺人案。一批偷獵者將躲在草叢中進行非法捕魚的女子，當作是野豬用槍射殺，並埋屍荒野。目前，已有4名偷獵者被刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。



據《上觀新聞》報道，死者呂女士與丈夫、朋友於12月18日晚，在鄂州市梁子湖區塗鎮湖進行捕魚。期間，呂女士的丈夫、朋友划船至湖中下網，呂女士則在湖邊觀看。據了解，當局2018年曾出台政策，全面禁止在該水域進行捕撈，因此呂女士一行人亦深知自己的行為屬於非法。

此外，當地為丘陵地勢一直有野豬出沒傷人，於是部分偷獵者開始對野豬進行獵殺。事發當日，一批偷獵者駕小型私家車到塗鎮湖湖邊準備獵殺野豬，車輛剛好停在呂女士附近，令呂女士誤以為是打擊非法捕撈的執法者，便順勢躲進草叢中。

而偷獵者則誤將身著黑色上衣、藏匿於草叢中的呂女士當作野豬，開槍進行射殺。惟開槍後發現打中的是人而非野豬，偷獵者們決定將呂女士埋屍於距離案發地點50多公里的大冶市某工地中。

呂女士的丈夫及朋友由湖中回到湖邊時，發現呂女士失蹤，幾經尋找僅發現呂女士遺留下的手提電話，呂女士的丈夫預感不妙遂報警處理。警方經過調查，已將4名偷獵者刑事拘留，目前，仍有1人在逃。

對於呂女士的意外死亡，其家屬表示對此有諸多疑問，譬如「偷獵者槍從哪來？」、「偷獵為何沒人管？」、「呂女士被槍射中後是否死亡？」、「若並未死亡，偷獵者有否考慮過送醫？」等等。警方表示，案件詳情仍進一步偵辦中，至於呂女士的死亡時間，有待屍檢報告出爐。