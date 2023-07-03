河源發生3.7級地震　廣東地震台早前指廣東進入地震活動活躍時段

據中國地震台網消息，7月3日（周一）晚上8時57分在廣東河源市東源縣（北緯23.85度，東經114.50度）發生3.7級地震，震源深度9千米。香港天文台則接獲超過十名市民報告有震感。



廣東地震台副台長王力偉3月時曾表示，廣東目前進入地震活動相對比較活躍的一個時段，不過從廣東乃至華南地區來看，目前的地震活動都處在正常範圍之內。



有廣州、東莞網友表示震感明顯。有廣州網民更表示，「在廣州感覺到了，整個房間都在晃嚇死，好明顯​」。

香港天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III （三）度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

3月8日河源一日地震兩次

新豐江水庫所在的廣東河源市，是本港市民感到地震的主要源頭。本年3月8日清晨5時許，河源市東源縣發生4.5級地震，廣州、深圳市民均反映震感明顯，其後東源縣在下午1時21分再發生3.4級地震。在2月11日，河源市源城區也發生了4.3級地震。

河源市東源縣新豐江水庫。（視覺中國）

南方網報道，廣東地震台副台長王力偉解釋，河源處在河源—邵武斷裂、石角—新港—白田斷裂等斷裂帶上，加上新豐江水庫滲透作用，有發生地震的構造條件，所以當地地震相對較多。

王力偉指，有歷史記錄以來，河源地區發生5級以上地震有4次，最大地震為1962年6.1級地震。1970年以來，河源地區記錄到多次小震，其中3-3.9級地震相對較多。

官方：廣東目前進入地震活動相對比較活躍時段

內媒《每日經濟新聞》早前報道，對於河源市在本年3月8日發生兩次地震，而在早前2月11日，河源市也發生4.3級地震，王力偉當時解釋，地震均發生在新豐江水庫，屬庫區正常地震活動。

王力偉當時說：「近期來看，河源地區地震活動有所增強，但從廣東乃至華南地區來看，目前的地震活動都處在正常範圍之內。」

今年以來，廣東佛山、河源等地先後發生地震，廣東是否進入了地震活躍期？王力偉當時解釋，廣東的地震活動大概可分為兩個大周期，按照300多年一個周期來算，初步判定廣東目前屬於第二個大周期的第V地震活躍幕，進入地震活動相對比較活躍的一個時段。不過，從廣東乃至華南地區來看，目前的地震活動都處在正常範圍之內。