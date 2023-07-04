八九民運期間與絕食學生溝通　前中央統戰部部長閻明復92歲病逝

八九民運時期擔任統戰部長、受趙紫陽委託與絕食學生保持溝通的閻明復，7月3日上午10時19分病逝，享壽92歲，3日閻明復女兒閻蘭公佈父親死訊。前學運領袖王丹亦在Facebook悼念閻明復。



閻明復葬禮將於近日舉行。閻明復被視為開明派官員，在八九運動中對學生持同情態度，許多網民在社群網站上發表對閻明復逝世的哀悼。



閻蘭公告寫道：「家父閻明復因病醫治無效，於2023年7月3日10點19分溘然長逝，享年92歲。瞻望弗及，佇立哀泣，悲痛莫名。擬於近日擇期恭行簡儀，以志紀念。」

閻蘭公告寫道閻明復病逝。(網絡圖片)

閻明復曾任中共中央書記處書記、中共中央統戰部長等職位。1989年5月學運期間，閻明復聽取新聞界意見，進行座談會。示威學生絕食抗議，閻明復約請知識份子進行斡旋。5月14日他與王丹、吾爾開希等在統戰部進行談話，兩日後，在得到當時總書記趙紫陽同意後去到廣場，並願意與示威學生一起靜坐並做人質，可惜未能扭轉當時局勢，閻明復其後被免去中共中央統戰部部長、全國政協副主席以及全國政協黨組副書記等職務。

據公開資料顯示，閻明復是遼寧海城人，1931年11月生於北京（時稱北平）。閻明復是著名「紅色間諜」閻寶航之子，閻寶航被譽為「中共情報戰線最出色的國際戰略情報專家」。

抗戰時期，閻明復在重慶巴蜀小學、南開中學讀書。1947年，在哈爾濱外國語專門學校學習，1949年他畢業並加入中共，精通俄語，閻明復曾任中共中央辦公廳翻譯組組長，並擔任時任中共中央主席毛澤東的俄語翻譯，曾參與毛與時任蘇共總書記赫魯雪夫（NikitaKhrushchev）的會談。

閻明˙復曾出版回憶錄，他亦親自出席記者會。（澎湃新聞）

1986年，閻明復任中央統戰部部長；1987年，任中央書記處書記；在1988年當選為第七屆全國政協副主席。

閻明復最為外界熟知的事蹟，是他在1989年民主運動中的角色。1989年5月11至13日之間，閻明復和中央書記處書記胡啟立、芮杏文等走訪《中國青年報》等媒體，並與記者和領導幹部當面對話。

此後，學生開始在天安門廣場絕食抗議，閻明復特地委託嚴家其等學界人士前往勸說，並約見學生領袖王丹、吾爾開希等人對話。為安撫廣場的絕食學生，閻也請知識分子介入斡旋，並與學生交流。他更表示，願意同學生一起靜坐充當「人質」，樹立「開明派」形象。

六四事件爆發後，閻明復與胡啟立等開明派即被免去中央書記處書記職務，1990年並被免去統戰部長、全國政協副主席等職。此後，閻明復在1991年5月復出，降級出任民政部副部長，1997年7月卸任退休；1997年8月至2002年轉任中華慈善總會會長。

2018年，閻明復87歲生日時，國務院前總理溫家寶曾赴醫院探望。(網絡圖片)

前學運領袖王丹在Facebook發文悼念，他寫道「1989年八九民運中，當時擔任統戰部長，書記處書記的閻明復先生受趙紫陽先生委託，與絕食學生保持溝通。那段時間，我幾乎天都會與他在統戰部接觸，也曾經陪同他到天安門廣場向絕食同學講話。」

王丹寫道，「閻明復人性戰勝了黨性，六四後被貶職，付出了政治代價。在與閻明復先生接觸的過程中，我可以感受到他內心是希望中國向民主的方向發展的，這樣的人，在中共內部很罕見，但並非沒有。為此，我願意向他表達悼念之意，希望他安息。」