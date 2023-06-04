六四34周年｜天安門母親發文尋求正義　再提三大訴求促政府道歉

今日（6月4日）是「六四事件」34周年，「天安門母親」Facebook專頁再發「真相、賠償、問責」三大訴求尋求正義，要求政府就當年慘案給難屬交代，公布真相，向親屬道歉賠償，向人民懺悔，並期望能與政府平等對話。



「天安門母親」發祭文表示，中共34年前在北京真槍實彈，以坦克碾壓人群，鎮壓和平示威者。難屬們稱，他們的親人均是手無寸鐵的愛國青年、普通市民和年輕學子，在六四當晚被政府動用國家軍事力量「屠殺」。

文章稱，作為亡者親屬，將永遠記得當晚的槍聲、坦克聲和群眾的吶喊，永不磨滅的記憶和對親人的思念，將支撐他們堅持不懈地抗爭；依然如故繼續堅持按照「真相、賠償、問責」三項訴求向政府討回公道，維護做人尊嚴，為死難者伸張正義，期待政府能就當年慘案向所有遇難者家庭道歉，向人民懺悔。

「天安門母親」在Facebook專頁發文尋求正義。（Facebook 「天安門母親運動」專頁）

六四死難者劉永良的遺孀張景利稱，在漫長的30餘年中，生活上的困難都可以忍受承擔，但心中的苦卻無處可訴，「精神上的痛苦一直伴隨著我。」她說，即使過去34年，仍舊不能理解，在和平年代，有什麼事一定要動用武裝軍人、坦克實彈，向手無寸鐵的學生和市民開槍才能解決。

近年來，香港維園燭光悼念活動沒有舉辦。而今年6月2日開始，就有香港警方在銅鑼灣及維園附近布防巡邏，維園也被多個同鄉社團聯合舉辦的「慶回歸家鄉市集嘉年華」活動提前佔用。

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不過，在六四事件中失去兒子的張先玲還是讚道，「香港人的堅持非常了不起，將會載入史冊，天安門母親也將永遠記住燭光集會的溫暖和正義力量。」