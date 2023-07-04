王毅提醒日韓：無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人

2023年中日韓合作國際論壇於7月3日在中國青島舉行。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅談及中日韓合作時表示，「歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。三國合作可以振興亞洲，造福世界。」



王毅3日在青島出席2023年中日韓合作國際論壇開幕式並致辭，強調要通過此次論壇，在青島發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號。

根據外交部官網發布王毅的致辭全文，王毅表示，20年前，中日韓三國發表第一份聯合宣言，指出「三方合作旨在促進發展，加強東亞合作，維護地區及世界的和平與繁榮」。這是三國合作的初心，也是三國肩負的使命。

王毅表示，20多年來，三國合作從無到有、從小到大，逐步成長為亞洲最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要動力。

王毅出席2023年中日韓合作國際論壇開幕式並致辭。（新華社）

王毅指出，近年來，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意渲染意識形態差異，大肆編織各種排他性小圈子，試圖以對抗取代合作、以分裂取代團結。如果放任這一趨勢發展，不僅會嚴重干擾三國合作的順利推進，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。

王毅強調，亞洲是我們的共同家園。站在時代的十字路口，中日韓三方應當把握潮流大勢，汲取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向。要堅持相互尊重，和睦相處；堅持開放包容，彼此成就；堅持獨立自主，團結自強。中日韓三國和亞洲各國都應踐行開放的區域主義，弘揚包容的亞洲價值，培育戰略自主意識，維護地區團結穩定，抵制冷戰思維的回潮，不受霸凌霸道的脅迫，把本國和本地區的命運牢牢把握在自己手中。

王毅也呼籲，中日韓三國要旗幟鮮明地踐行真正的多邊主義和開放的區域主義，反對任何可能將本地區捲入冷戰或熱戰的言行，反對把地緣衝突、集團對抗引入地區。三國要加強溝通交流，為盡早重啟領導人會議、外長會和高官會等機制創造氛圍、凝聚共識，給地區合作注入更多正能量。