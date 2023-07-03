王毅中日韓合作國際論壇談振興亞洲　提出三點建議

據外交部網站，7月3日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在青島出席2023年中日韓合作國際論壇開幕式並致辭，強調要通過此次論壇，在青島發出中日韓合作重整行裝再出發的明確訊號。

王毅表示，20年前，中日韓三國發表第一份聯合宣言，指出「三方合作旨在促進發展，加強東亞合作，維護地區及世界的和平與繁榮」。這是三國合作的初心，也是三國肩負的使命。20多年來，三國合作從無到有、從小到大，逐步成長為亞洲最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要動力。

王毅指出，近年來，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意渲染意識形態差異，大肆編織各種排他性小圈子，試圖以對抗取代合作、以分裂取代團結。如果放任這一趨勢發展，不僅會嚴重干擾三國合作的順利推進，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。

王毅強調，亞洲是我們的共同家園。站在時代的十字路口，中日韓三方應當把握潮流大勢，汲取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向。要堅持相互尊重，和睦相處；堅持開放包容，彼此成就；堅持獨立自主，團結自強。中日韓三國和亞洲各國都應踐行開放的區域主義，弘揚包容的亞洲價值，培育戰略自主意識，維護地區團結穩定，抵制冷戰思維的回潮，不受霸凌霸道的脅迫，把本國和本地區的命運牢牢把握在自己手中。

王毅指出，世界進入百年未有之大變局，亞洲處於從傳統向現代跨越的重要關口。中日韓同為世界重要經濟體，人口總和佔全球五分之一，GDP之和超過全球總量四分之一。亞洲的和平需要三方共同呵護，亞洲的繁榮需要三方共同推動，亞洲的振興需要三方共同奮鬥。為此，中方建議：

一要加強互信，攜手維護地區和平穩定。要旗幟鮮明踐行真正的多邊主義和開放的區域主義，反對任何可能將本地區捲入冷戰或熱戰的言行，反對把地緣衝突、集團對抗引入地區。要堅持共同、綜合、合作、可持續安全觀，堅持維護各國主權和領土完整，堅持重視各國合理安全關切，堅持通過對話協商以和平方式解決分歧和爭端。對於歷史、台灣等涉及雙邊關係根基的重大原則問題，更應踐信守諾，恪守中日四個政治文件和中韓建交聯合公報精神，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

二要加強互惠，攜手打造經濟增長動能。要堅決抵制以各種名目推行的脫鈎斷鏈，維護好優勢互補的地區產業體系，為企業經營創造良好環境和穩定預期。要不斷推進「中日韓+X」合作，探討在產能、減貧、衛生、災害管理等領域開展聯合項目，使三國合作惠及其他國家和地區。要抓住新一輪科技革命機遇，推動產業提質升級，打造新的技術高地，釋放新的發展動能。

三要加強互聯，攜手推進區域經濟一體化。要加快推進中日韓自貿區談判，進一步提升貿易自由化便利化水平，發揮好對東亞經濟的引領作用。要帶頭實施RCEP，持續釋放其紅利，助推區域經濟的融合。要共同支持東盟共同體建設，在10+3、東亞峰會、東盟地區論壇、亞洲合作對話等區域合作機制下加強協調配合，為建設東亞共同體發揮積極作用。

四要加強互助，攜手應對共同挑戰。要就沙塵防治、海洋治理、移民管理、打擊跨國犯罪等開展訊息溝通、經驗交流和政策協調。不斷深化財金、農業、清潔能源等各領域合作，增強地區發展韌性。要積極探索應對高齡少子化等棘手問題，共享合作成果。核污染水排海問題涉及海洋生態和人民安全，必須同周邊鄰國和國際社會深入協調，慎重處理。

五要加強交流互鑒，攜手培育社會民意基礎。要營造寬鬆氛圍，加強人文交流，鼓勵媒體、智庫、民間團體尤其是年青人相互往來，推動三國民眾從「居相鄰」到「心相近」。三國媒體有責任為推動三國人民之間建立真誠友善的相互認知創造良好環境，絕不能坐視不和諧、不友好聲音蔓延並損害三國的民意和社會基礎。

開幕式前，王毅會見了參加論壇的主要嘉賓，表示中日韓三國要以史為鑑，以民促官、以經促政、以地方促中央、以多邊促雙邊，排除干擾，攜手共進，激活三國合作交流機制，重整行裝再出發，共同振興亞洲、造福世界。

本次論壇由中日韓合作秘書處、中國公共外交協會和青島市人民政府共同舉辦。韓國外交部長朴振、日本外務大臣林芳正視像致辭。韓國前國會議長姜昌熙、日本前文化廳長官近藤誠一、中日韓合作秘書處秘書長歐渤芊、中國公共外交協會會長吳海龍，以及來自中日韓三國的專家學者、媒體代表等出席論壇。