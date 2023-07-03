王毅中日韓國際合作論壇致辭：把握正確方向　共同振興亞洲｜全文

2023年中日韓合作國際論壇於7月2日上午在青島舉行。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在論壇上致辭。以下是王毅演說稿全文：



尊敬的各位嘉賓、各位朋友：

大家上午好！

很高興有機會來到青島出席中日韓合作國際論壇開幕式。這次論壇是新冠疫情暴發以來首次恢復線下舉辦。首先，謹對論壇的召開表示熱烈祝賀，對在座諸位以及長期以來致力於中日韓合作的各界人士表示衷心感謝！

本屆論壇聚焦「重振後疫情時代的中日韓合作」，可謂恰逢其時。疫情三年，中日韓三國人民守望相助、同舟共濟，留下了許多共克時艱的感人故事，充分體現了一衣帶水的鄰邦之情。陽光總在風雨後，中日韓有必要抓住機遇，攜手前行，為三國以及地區人民創造更多福祉，為振興亞洲做出更大貢獻。

各位朋友，

20年前，中日韓三國發表第一份聯合宣言，指出「三方合作旨在促進發展，加強東亞合作，維護地區及世界的和平與繁榮」。這是三國合作的初心，也是三國肩負的使命。20多年來，三國合作正是秉持這份初心和使命，從無到有、從小到大，逐步成長為本地區最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要助力。

但近年來，這種局面正面臨挑戰，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意渲染意識形態差異，大肆編織各種排他性小圈子，試圖以對抗取代合作、以分裂取代團結。如果放任這一趨勢發展，不僅會嚴重干擾三國合作的順利推進，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。

亞洲是我們的共同家園，三國是搬不走的近鄰。站在時代的十字路口，中日韓三方應當保持戰略定力，把握時代潮流，汲取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向：

我們要堅持相互尊重，和睦相處。中日韓三國在幾千年的交往史上，留下了「以和為貴」「和而不同」的共同價值。近代以來，侵略戰爭和殖民統治留下深刻歷史教訓，使地區人民更加懂得和平的寶貴。過去數十年，中日韓相繼實現持續發展，成功推進現代化進程，關鍵就在於秉持和平發展理念，尊重彼此核心利益，理解各自選擇的道路。

中國自古就有親仁善鄰的傳統，我們絕不會重蹈歷史上一些大國曾經走過的擴張掠奪老路，也反對當今任何國家推行單邊霸凌的行徑。習近平主席相繼提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，就是為消除全球發展赤字、和平赤字、信任與治理赤字提出中國方案。中國將繼續以自身的和平發展推動地區和世界的持久和平。

我們要堅持開放包容，彼此成就。中日韓三國都是經濟全球化的受益者。二戰後，日韓抓住了經濟全球化的潮頭，進入發展快車道。40多年來，中國通過改革開放加快發展振興，成為世界第二大經濟體，邁上了建設社會主義現代化國家的新征程。

中日韓三國本質上體現了相互依存、互利共贏。我們要樹立夥伴意識，展現全球視野，真正把對方的發展視為自身的機遇。中國將大力推進更高水平的對外開放，歡迎日韓搭乘中國高質量發展的快車，共創三國乃至亞洲的美好未來。

我們要堅持獨立自主，團結自強。事實證明，只有獨立自主的國家，才能把握更多主動，贏得國際尊重。只有團結自強的地區，才能排除外部干擾，實現持續發展。

中方將繼續堅持獨立自主的和平外交政策，始終根據事情本身的是非曲直作出自己的判斷，始終致力於與包括日韓在內的地區國家和睦相處，共同振興。我們尊重日韓同世界各國發展關係，但任何關係都不能用於遏制甚至圍堵身邊的近鄰。

中日韓三國和亞洲各國都應踐行開放的區域主義，弘揚包容的亞洲價值，培育戰略自主意識，維護地區團結穩定，抵製冷戰思維的回潮，不受霸權霸道的脅迫，把本國和本地區的命運牢牢把握在自己手中。

各位朋友，

世界進入百年未有之大變局，亞洲處於從傳統向現代跨越的重要關口。在數千年歷史長河中，亞洲曾經創造了輝煌的發展成就。經過近代以來的艱難轉型，又再次踏上通往復興的康莊大道。

這就是我們三國今天所處的歷史方位，是我們需要自覺把握的大勢潮流，更是我們所應承擔的時代責任。中日韓同為世界重要經濟體，人口總和佔全球五分之一，GDP之和超過全球總量的四分之一。亞洲的和平需要我們共同呵護，亞洲的繁榮需要我們共同推動，亞洲的振興需要我們共同奮鬥。

為此，我們願提出以下幾點建議：

首先要加強互信，攜手維護地區和平穩定。我們要旗幟鮮明地踐行真正的多邊主義和開放的區域主義，反對任何可能將本地區捲入冷戰或熱戰的言行，反對把地緣衝突、集團對抗引入地區。三國要加強溝通交流，為儘早重啟領導人會議、外長會和高官會等機制創造氛圍、凝聚共識，給地區合作注入更多正能量。

要旗幟鮮明地堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持維護各國主權和領土完整，堅持重視各國合理安全關切，堅持通過對話協商以和平方式解決好分歧和爭端。對於歷史、台灣等涉及雙邊關係根基的重大原則問題，更應踐信守諾，恪守中日四個政治文件和中韓建交聯合公報精神，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

第二要加強互惠，攜手打造經濟增長動能。我們要堅決抵制以各種明目推行的脫鈎斷鏈，維護好優勢互補的地區產業體系，為企業經營創造良好環境和穩定預期。要不斷推進「中日韓＋X」合作，探討在產能、減貧、衛生、災害管理等領域開展聯合項目，使三國合作惠及其他國家和地區。要抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，在電動汽車、數碼化轉型、人工智能等新興領域加強協作，共同推動產業提質升級，打造新的技術高地，釋放新的發展動能。

第三要加強互聯，攜手推進區域經濟一體化。我們要加快推進中日韓自貿區談判，進一步提升貿易自由化便利化水平，發揮好對東亞經濟的引領作用。要帶頭實施RCEP，持續釋放其紅利，助推區域經濟的融合。要共同支持東盟共同體建設，在10＋3、東亞峰會、東盟地區論壇、亞洲合作對話等區域合作機制下加強協調配合，為建設東亞共同體發揮積極作用。

今年是習近平主席提出共建「一帶一路」倡議十周年，我們也願與日韓在政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通等方面開展具體合作，推進高質量共建一帶一路。

第四要加強互助，攜手應對共同挑戰。我們要就沙塵防治、海洋治理、移民管理、打擊跨國犯罪等問題開展信息溝通、經驗交流和政策協調，推進務實合作。不斷深化財金、農業、清潔能源等各領域合作，防範金融風險、糧食能源危機，增強地區發展韌性。還應積極探索應對高齡少子化等棘手問題，開展共同研究，共享合作成果。核污染水排海問題涉及海洋生態環境和人民生命安全，必須與周邊鄰國和國際社會深入協調，慎重處理。

第五要加強互鑒，攜手培育社會民意基礎。要營造寬鬆氛圍，加強人文交流，鼓勵媒體、智庫、民間團體尤其是年青人相互往來，推動三國民眾從「居相鄰」到「心相近」。三國媒體有責任為推動三國人民之間建立真誠友善的相互認知創造良好環境，絕不能坐視不和諧、不友好聲音蔓延並損害三國合作的民意和社會基礎。

我想特別指出，地方交流在三國合作中大有可為。青島的同事告訴我，1979年10月，青島市就與日本下關市結為友城，這是青島乃至山東對外接好的第一個友城。目前山東與日本有19對友城關係，與韓國有29對友城關係。日韓是山東重要貿易夥伴，近年日韓在山東的投資都有明顯增長。相信此次論壇之後，山東與日韓的合作還會更上一層樓。

各位朋友，

去年，中日韓合作秘書處舉辦了首屆年度漢字評選活動，向三國民眾徵集體現2023年中日韓精神與期望的年度代表性漢字。結果，「和合」以最高票當選。「和合」寓意「和平、和諧、和睦與合作」，這正代表了中日韓人民的心聲，也預示着三國關係發展的正確方向。

讓我們立足當前，着眼長遠，秉持睦鄰友好，堅定合作信念，一步一個腳印走下去，探索出一條共生共贏、長治久安之道，為促進亞洲振興、世界和平貢獻東亞智慧、東亞能量。

最後，祝願2023年中日韓合作國際論壇取得圓滿成功！謝謝！