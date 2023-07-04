侯友宜稱支持合乎台憲法的九二共識　國台辦：願與國民黨良性互動

國民黨的台灣總統參選人侯友宜周一（3日）首度對「九二共識」表態。侯友宜表示，他從未反對九二共識，並支持合乎台灣憲法的九二共識，主張兩岸互不承認主權，互不否認治權的政治現實。侯友宜並說，他反對一國兩制的九二共識，以及被民進黨抹黑的九二共識。



大陸國台辦發言人陳斌華周二（4日）回應稱，願與包括中國國民黨在內的台灣各政黨，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持良性互動，鞏固增進互信，加強交流溝通，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。



陳斌華稱，「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會經兩岸雙方分別授權商談達成的，「九二共識」的核心意涵是海峽兩岸同屬一個中國，明確界定了兩岸關係的根本性質，是兩岸關係和平發展的政治基礎，是維護台海和平穩定的「定海神針」。

陳斌華稱，2008年至2016年，兩岸雙方在「九二共識」基礎上建立互信，共同開創兩岸關係和平發展局面，給兩岸同胞帶來了實實在在的利益。陸方願與包括中國國民黨在內的台灣各政黨，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持良性互動，鞏固增進互信，加強交流溝通，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。