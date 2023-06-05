宋濤：九二共識是打破僵局唯一出路　堅決反對數典忘祖民族敗類

大陸國台辦主任宋濤5日（周一）在北京友誼賓館舉辦的「兩岸關係前瞻與思考研討會」中表示，堅持九二共識是打破兩岸僵局唯一出路，也強調兩岸協商可以有步驟、分階段進行，方式「可靈活多樣」。



台媒《聯合報》報道，宋濤批評民進黨當局「固守台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國的九二共識，製造兩岸當局對立、對抗、圖謀倚美謀獨、以武拒統、抗拒祖國統一」，又批評外部勢力「以台灣為棋子，圖謀倚台制華、干涉中國內政、阻撓中國統一」，指民進黨與外部勢力勾連「只會把台灣推向災難深淵，給同胞帶來嚴重禍害」。

宋濤呼籲兩岸同胞要「堅決反對數典忘祖的民族敗類、堅決抵制用心險惡的外來干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

宋濤稱，體現一個中國原則的九二共識是確保兩岸關係和平發展的關鍵，「堅持九二共識是事關兩岸關係大是大非問題，是打破兩岸僵局唯一出路」。

就兩岸未來發展，宋濤表示，「兩岸開展協商談判可以有步驟、分階段進行，方式可以靈活多樣」。大陸願意在一個中國原則和九二共識基礎上推進與台灣各黨派、各界別、各階層聯繫，「就兩岸關係和國家統一開展廣泛深度協商，共商推動兩岸關係和平發展、融合發展和祖國和平統一」。