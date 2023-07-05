涉受賄賭博搞權錢交易　消防救援局副局長張福生被決定逮捕

原應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經最高人民檢察院指定管轄，福建省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張福生作出逮捕決定。



張福生於2022年11月6日受查，是應急管理部掛牌以來的首個落馬幹部。今年6月28日，張福生因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，取消其助理總監消防救援銜，收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中央紀委國家監委網站通報，張福生違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；利用職權在幹部選拔任用方面為他人謀取利益；違規擁有非上市公司股份；長期沉迷賭博；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職務提拔、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生。（微信公眾號＠中宏網）

公開資料顯示，張福生生於1962年，1995年7月起在公安部工作，歷任政治部調研室副主任、消防局警務處處長、消防局副局級調研員（副軍職），2015年11月擔任公安部消防局副局長。

2018年4月16日，應急管理部掛牌成立。同年國家機構改革，公安消防部隊改制，不再列武警部隊序列，現役編制轉為行政編制，成建制劃歸應急管理部，承擔滅火救援和其他應急救援工作。

2018年11月9日印發的《應急管理部簡報第 1 期（總第 1 期）》提到，根據《消防救援銜條例》規定，國務院總理李克強簽署命令，授予張福生等人助理總監消防救援銜；《條例》例明，管理指揮人員消防救援銜設三等十一級，第一等為「總監、副總監、助理總監」。

2019年11月，張福生出任應急管理部消防救援局副局長、黨委成員。

據介紹，消防救援局是應急管理部5個部署單位之一。目前，領導班子設局長、政委各一人，副局長4人，張福生在副局長中排名第二。