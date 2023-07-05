中國夫婦剛果金遭劫殺　當地華商獎1萬美金捉兇　使館正協助處理

據《南方都市報》報道，剛果民主共和國（又稱剛果（金））盧阿拉巴華商會近日發出一則公告稱，當地6月29日發生一宗涉及中國僑胞夫妻搶劫事件。

據該商會透露，事件發生在通往利卡西方向的一處收礦倉庫中，夫妻二人分別頭部、腹部中槍，隨後死亡。



事發後，當地華商提醒各單位注重安保投入，加強安保建設，近期尤其要注意外出人員安全，外出人員不要攜帶大量現金在身上。

7月2日，該商會表示，為敦促當地政府和相關部門盡快破案，緝拿兇手，避免類似惡劣案件再次發生，呼籲當地收礦個體戶罷工6日，表達憤慨之情。商會亦向提供線索而破案者，獎勵1萬美元（約7.8萬港幣）。

中國駐剛果民主共和國大使館工作人員表示，已注意到此事，並從當地當事人公司負責人處得知當事人死亡的消息，確認遇害者為中國公民，目前使館正積極協助當事人家屬及所在公司妥善處理後續事宜。

針對商會呼籲罷工一事，使館工作人員表示，此舉為商會自行組織，已向使館進行通報。

盧阿拉巴省。（南方都市報）

事發當日中國駐剛果（金）大使館發安全形勢通告

6月29日，中國駐剛果（金）使館曾發出一則安全形勢通報稱，當前，剛果（金）安全形勢嚴峻複雜。M23、CODECO、ADF、MOBONDO等非法武裝活動猖獗，剛東地區北基伍省、南基伍省、伊圖裡省等地安全形勢持續惡化，首都金沙薩周邊省份安全形勢亦不容樂觀。

使館提醒中國公民，近期暫勿前往剛果（金）伊圖裡、北基伍、南基伍、上韋萊省等安全高風險地區，已在當地的人員和機構盡快撤離或轉移至安全地區。、