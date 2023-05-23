秦剛會晤剛果外長　冀兩國排除干擾實現共贏

剛果民主共和國（DR Congo，又稱剛果（金））總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）訪華前夕，中國國務委員兼外長秦剛22日在北京會見剛果副總理兼外長盧通杜拉（Christophe Lutundula）。秦剛表示，中方熱烈歡迎剛果總統齊塞克迪即將對華進行國事訪問，期待兩國元首為下階段中剛關係發展作出頂層規劃、明確戰略方向。



秦剛表示，中剛同為發展中大國，經濟互補性強，合作前景廣闊。中方已連續多年成為剛最大貿易夥伴和投資來源國，願繼續與剛方一道，立足當下，著眼長遠，推進高質量共建「一帶一路」，落實中非合作論壇框架下各項共識，推動兩國合作排除干擾，實現互利共贏，把剛方資源優勢轉化為剛發展動力。希望剛方為中國企業在剛投資興業創造良好營商環境、提供安全保障。

盧通杜拉表示，齊塞克迪將對中國進行具有歷史性的首次訪問，剛方將以極大熱情推動兩國各領域務實合作，願同中方加強溝通協調，秉持建設性理念發展兩國關係。

齊塞克迪5月24日至29日將對中國進行國事訪問，預計將與中國國家主席習近平會面，並簽署幾項重要貿易協議。剛果政府發言人穆亞亞（Patrick Muyaya）22日表示，此次訪問將加強兩國之間的合作。有消息稱，齊塞克迪此行或討論一項價值60億美元以基建換礦產交易，由於剛果方面認為條款對該國不利，此行或為修訂協議鋪路。