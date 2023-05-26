習近平晤剛果金總統　兩國提升至全面戰略合作夥伴關係

中國國家主席習近平5月26日下午在北京人民大會堂與訪華的剛果民主共和國（DR Congo，又稱剛果（金））總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）會談。習近平稱，當前國際形勢下，中國和非洲比以往任何時候都更需要加強團結合作。



中國外交部指，兩國元首宣布將兩國合作共贏的戰略夥伴關係提升為全面戰略合作夥伴關係。會談後，兩國元首共同見證簽署投資、綠色經濟、數碼經濟等領域多項雙邊合作文件，雙方發表《中華人民共和國和剛果民主共和國關於建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》。

習近平指，中剛兩國在爭取民族解放運動和反對殖民侵略的歷史進程中建立深厚傳統友誼，是擁有廣泛共同語言、並肩同行的戰略夥伴。他指近年來，雙方各領域合作成果豐碩，中國連續多年成為剛國最大貿易夥伴和最大外資來源國，雙方已經結成緊密的利益共同體和命運共同體。他說中國式現代化的成功經驗表明，發展中國家有權利也有能力探索符合本國國情的現代化道路，中方願同剛國加強發展戰略對接，在發展振興的道路上互相支持、共謀合作、共促發展、共同進步，相信中國高質量發展將為剛國提供更多合作機遇和更廣闊市場，推動雙邊關係得到更大發展。

習近平指，中方願一如既往幫助剛國經濟社會發展，支持剛國工業化戰略，加強能源、礦產、農業、基建設施、製造業等領域合作，深挖數碼經濟、教育、衛生等領域合作潛力，願向剛國派遣農業技術專家組。他希望剛方為中國企業赴剛國投資興業提供政策支持和服務便利，營造公平、公正、安全的營商環境。中方願在多邊事務中加強同剛方的協調和配合，共同踐行真正的多邊主義，維護國際公平正義。

習近平稱，中國是世界上最大的發展中國家，非洲是發展中國家最集中的大陸，中非從來都是命運共同體。他指雙方要堅持弘揚國際關係基本準則，反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對干涉別國內政，維護發展中國家共同利益。他說中方堅定支持非洲走獨立自主的發展道路，堅定支持非洲成為世界政治、經濟、文明的重要一極，願以自身新發展為非洲國家提供新機遇，同非洲兄弟一道落實好中非合作論壇達喀爾會議成果，推進共建「一帶一路」，支持非洲實現可持續發展，攜手構建新時代中非命運共同體。

齊塞克迪表示，他代表剛果民主共和國人民再次熱烈祝賀中共二十大和中國全國兩會成功召開，再次熱烈祝賀習近平連任中共中央總書記和中國國家主席，熱烈祝賀中國在習近平領導下新時代取得的巨大發展成就，相信中國必將實現第二個百年奮鬥目標。

他表示，半個世紀以來，剛中友好合作經受住時間考驗，取得豐富成果，值得雙方共同珍惜，感謝中方長期以來為剛經濟社會發展提供的重要幫助和寶貴支持。他說剛方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方實現國家統一的努力，剛方願同中方一道，加深經貿、資源、基建設施、醫療衛生等領域合作，充實剛中全面戰略合作夥伴關係內涵，建設成熟穩定和具有開創性的剛中關係，造福兩國人民。