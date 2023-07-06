遼寧阜新煤礦事故致7死7傷　礦方蓄意瞞報　官方下令徹查

遼寧阜新市官方5日（周三）公布，當地一個煤礦在6月27日發生事故，造成7人死亡、7人輕傷，事後礦方蓄意瞞報。



官方通報指，7月4日，阜新市委、市政府發現阜新弘霖煤礦發生安全生產事故的相關線索後，高度重視，立即成立調查組，組織煤管、應急、公安等部門及屬地海州區進駐煤礦開展核實調查。

通報指，經初步核定，該煤礦於6月27日發生事故，造成7人死亡、7人輕傷，受傷人員正在醫院治療且傷情穩定。事故發生後，礦方蓄意瞞報。

目前，阜新市已經成立調查處置領導小組，下設調查工作組、偵查工作組、社會穩定工作組等，全面開展相關工作。公安機關已對此事立案，並對相關責任人採取強制措施，各項偵查調查工作正在深入開展。

《遼寧日報》報道，遼寧省委副書記、省長李樂成。（搜狐）

《遼寧日報》報道，遼寧省委副書記、省長李樂成5日趕赴阜新市，就弘霖煤礦瞞報安全生產事故現場辦公，指導督導阜新市及相關部門依法從嚴從實從快開展調查處置工作。李樂成到弘霖煤礦井口和調度中心，調取查看監控錄影，對事故處置過程復盤分析。

他強調，要嚴謹細緻開展調查，細查每一個環節、每一個疑點、每一條線索，把原因查清楚、把責任查清楚、把負有責任的人員查清楚。李樂成專程前往醫院看望傷患及家屬，關切詢問他們有什麼困難需要解決，鼓勵大家積極配合治療，爭取早日康復。