中文標籤寫日本、產地實為東京都　多個商家賣日核輻射區食品遭罰

日本計劃排放福島經過處理的核廢水引發全球關注，而作為日本農林水產品和食品最大的出口目的地，中國隨即重申禁止進口福島等十個縣（都）食品縣的食品進口，並對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格稽核隨附證明檔案，強化監管，嚴格實施100%查驗。據內媒周六（8日）報道，今年以來，已有多個商家曾因售賣日本核輻射區進口食品被罰。



據天眼查APP顯示，5月，廣東佛山市順德區匯洋行百貨有限公司因銷售採購自日本長野縣的「不二家白桃飲料」、 產自日本群馬縣的「ORIHIRO蒟蒻果凍」、產自日本新潟縣的「布爾本豆乳威化餅乾」，被監管部門罰款1萬元（人民幣．下同）。而因為生產經營國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品，該公司目前已被列入嚴重違法失信企業名單。

佛山市順德區匯洋行百貨有限公司賣日本核輻射區食品遭罰。（南方都市報）

《南方都市報》報道指，今年以來，已有多個商家曾因售賣日本核輻射區進口食品被罰，例如，四川省成都市神樂町餐飲有限公司因銷售來自核輻射區日本福島縣的「大七酒」，被罰款3萬元；江蘇省無錫市錫山區億柒零零食店因銷售原產地為日本東京都的龍角散白桃味夾心糖果、薄荷味夾心糖果，被沒收非法財物；山東省青島市的經濟技術開發區紀念日咖啡廳因銷售產自日本千葉縣的威士忌，被罰款1萬元。

值得一提的是，在部分案例中，可見公司弄虛作假，如日本食品的外包裝上貼有中文標籤，顯示產地為「日本」，但揭開中文標籤後卻顯示產品真實產地是「東京都」等禁止進口地區。據了解，中國2011年在福島核事故後，國家質檢總局發通知，禁止從福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、琦玉縣、東京都和千葉縣，共10個都縣進口食品、食用農產品及飼料。

福島第一核電站。 （Reuters）

然而，雖然如此，中國內地仍是日本農林水產品和食品最大的出口目的地，據日本農林水產省數據，2022年日本農林水產品和食品出口額同比增14.3%，達到1.4148萬億日元，創歷史新高。當中出口額最多的是中國內地，增長25.2%至2783億日元；香港居第2位，達2086億日元，同比下降4.8%。

對於大眾可如何選購合法合格的進口食品，廣州海關進出口食品安全處的專家提醒，可以通過「三看」方式選購一般貿易進口食品：一是看進口預包裝食品是否有中文標籤；二是看進口食品的「身份證」，即向經銷商索取查看海關出具的檢驗檢疫證明，該證明詳細記載了進口食品的名稱、原產地、生產日期、品牌等信息；三是看進口食品准入情況，登錄海關總署網站查看相關食品是否獲得准入，只有經評估並獲得中國准許進口的特定國家地區的特定產品方可入境。