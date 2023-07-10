北京管制原材料出口　雷諾董事長：中國風暴正逼近歐洲電動車產業

西媒報道，法國汽車製造商雷諾集團（Renault）董事長讓．多明尼克．塞納德（Jean-Dominique Senard）稱，一場「中國風暴」正在逼近歐洲電動汽車產業，中國電動汽車進軍歐洲市場給當地汽車產業帶來巨大壓力。



塞納德在接受媒體採訪時聲稱，中國最近宣佈對鎵、鍺相關物項實施出口管制，表明歐洲在半導體和電動汽車原材料上過度依賴中國，歐洲應斥資建立自己的供應鏈。

這位雷諾集團掌門人稱：「當我談到『中國風暴』時，我指的是今天中國（電動）汽車出口到歐洲而帶來的巨大壓力。」

「我們有能力製造電動汽車，但我們正在努力確保我們供應的安全。」塞納德補充稱，中國目前的電動汽車產業和原材料供應鏈是多年投資的結果，歐洲要想達到這種水準，得耗資數十億歐元。

2022年第一季鎳價暴漲，反映歐洲電動車電池現時甚為依賴外國金屬進口。圖為俄羅淤高純度鎳主要生產商Nornickel的一間工廠。（Nornickel）

塞納德聲稱，如果真發生地緣政治危機，僅依靠外部產品來保持產能的電池工廠將受到相當大的損害，「這就是問題所在」。

塞納德宣稱，面對原材料短缺導致電池短缺的風險，開發替代燃料是至關重要的，比如開發電子燃料（合成燃料）和氫。

「正如任何謹慎的製造商都會做的那樣……我們正在尋找替代品，以避免在電池耗盡的情況下使國家陷入癱瘓。」塞納德說道。

在全球汽車製造商紛紛努力將業務向電動汽車轉型時，雷諾集團也在進行全面改革，試圖縮小與競爭對手的差距。

歐洲多國已把電動車視為未來陸路運輸的核心工具。圖為位於瑞士伯恩的Tesla電動車超級充電站。（VCG）

據媒體報道，上個月，雷諾任命該集團首席執行官盧卡．德．梅奧（Luca de Meo）擔任電動汽車部門Ampere未來的董事長兼首席執行官。彭博社此前援引知情人士說法稱，Ampere計劃上市，估值約為100億歐元。

商務部發言人束玨婷7月6日表示，鎵、鍺相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關物項實施出口管制是國際通行做法，世界上主要國家普遍對其實施管制。中國政府依法對鎵、鍺相關物項實施出口管制，確保其用於合法用途，目的是為了維護國家安全，更好履行國際義務。需要指出的是，出口管制不是禁止出口，出口符合相關規定的，將予以許可。

根據中國汽車工業協會6月公佈的資料，今年1月至5月，中國汽車出口持續快速增長。汽車企業出口175.8萬輛（乘用車146.7萬輛，商用車29.1萬輛），同比增長81.5%。新能源汽車出口45.7萬輛，同比增長1.6倍。新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場佔有率達到27.7%。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

