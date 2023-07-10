點評內地電動車行業發展　料日後競爭更劇烈｜伍禮賢

上周四（6日）包括特斯拉、比亞迪及「蔚小理」等在內的16家車企，在上海簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，當中包括「維護公平競爭秩序」、「注重營銷宣傳方式方法」、「發揚質量為先」及「積極履行社會責任」等方面內容。對於這個情況，投資者或會關注汽車行業，特別是新能源車領域劇烈競爭的局面在未來會否有所緩解。要分析這個問題，不妨先回顧近年新能源汽車發展的趨勢。

近年新能源汽車在內地發展迅速，但這背後是行業歷時十多年的規劃、沉澱及發展。最早在2009年，國務院首次提出新能源汽車發展目標，由中央財政安排資金給予補貼，並在全國多個城市推出試點。而從2010年至2017年，內地對行業的支持及補貼處於不斷明確細化及擴大化的時期，具體涉及純電動及混合動力、不同行使里程補貼額度差異化等。而2018年至2019年，相關補貼政策開始加強對新能源車的技術要求規定，並制定2020年補貼政策推出的路線。最終，新冠疫情的到來延續了相關補貼政策維持到去年，今年以來正式退出歷史舞台。

從行業以上發展里程可以看出，行業之中不同企業是從早期的產業規劃獲得全面的受惠，這個過程亦為汽企在市場競爭中逐步建立規模效應。同時前期補貼政策惠及面廣，即使處於不同競爭水平的企業均可受惠政策的支持及市場的擴大化。但隨著補貼政策開始逐步細化及差異化，補貼政策更偏重於支持初步優勢技術企業，這也成為驅使企業之間提升自身競爭力的措施。

直至2023年，補貼政策退出後，部分具市佔優勢企業趁中小車企失去補貼政策支持之下，運用降價措施以圖擴大市場版圖。這當中反映出，隨著市場的發展越趨成熟，市場化的競爭是不可避免的趨勢。同時，在這個汰弱留強的競爭過程中，亦促進了行業的發展，例如更先進的技術才有更具競爭的價格定位，更具競爭的價格才會進一步刺激新能源車的普及化。因此，筆者相信，新能源車競爭局面加劇的情況，在未來並不會改變，這也是市場成熟化的必要過程。

其次，銷售價格的調整，只是反映行業競爭的其中一個點。車企之間的競爭往往不限於對銷售價格的調整，例如可以在新車推出時的定價，或者在銷售價格維持不變的情況下，對售後服務內容、服務收費等方面。例如，上月蔚來在下調全車系售價的同時，將之前免費換電變成收費換電，這也反映出車企的競爭是多層面、多維度的性質。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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