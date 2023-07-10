內蒙古三角翼飛機墜落致2死　景區曾謊稱是謠言　多部門介入調查

7月8日，內蒙古一景區有動力三角翼飛機墜落，景區負責人曾聲稱是謠言，但經多次核實後，證實事故中共有2人身亡。

新巴爾虎左旗文旅以及應急部門工作人員今日（10日）回應稱，多部門已經介入事故調查。



事發於內蒙古呼倫貝爾市新巴爾虎左旗一景區，一架動力三角翼飛機在景區內墜落。網傳圖片顯示，一架三角翼飛機墜地，兩人躺在地上昏迷，周圍有多人救助。飛機墜落的地方位於一片草原，周圍還有蒙古包。

景區相關負責人曾向《極目新聞》表示是謠言，但多位網民稱確實發生事故。有消息稱，機師和一名乘客不幸在事故中身亡。今日，新巴爾虎左旗文旅以及應急部門工作人員回應稱，多部門已經介入事故調查。

內地律師指出，在安全事故發生後，負有報告職責的單位或個人應及時向政府相關部門報告。 《刑法》規定，如果負有報告職責的人員不報或者謊報事故情況，貽誤事故搶救，情節嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑。

律師認為，相關單位在向媒體披露信息時如故意陳述虛假信息，至少是一種不誠信的行為，會誤導公眾，造成不良影響。如因其虛假陳述而造成嚴重負面影響，相關單位或個人還需承擔法律責任。