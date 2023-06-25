河北景區網紅斑頭雁遭一腳踢斷頸椎身亡 行兇大媽：牠嚇到女兒
撰文：中天新聞網
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河北石家莊一處風景區內有一隻在網絡上很有名的「網紅」斑頭雁，然而，近日有網友發布影片表示這隻斑頭雁被造訪的遊客一腳踢中要害，不幸身亡。至於遊客出腳踹牠的原因，竟只是「牠嚇到孩子了」，事件曝光後引發眾怒，網友呼籲政府應加強相關法規，提高對虐待動物行為的罰則。
內媒《觀察者網》報道，對斑頭雁施暴的遊客一家人，他們全家22日來到風景區散步，斑頭雁出現在他們附近，女童疑似因此受到驚嚇，家人就一腳朝著斑頭雁踹過去。
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據網傳影片，斑頭雁被踹中脖子後倒在地上，奄奄一息。一旁疑似是施暴的婦女理直氣壯地辯稱「牠嚇到我妹妹（女兒）了，對我妹妹產生威脅了」。拍攝影片的男子回應稱「牠怎麼可能有威脅」並質問為甚麼要踢斑頭雁，女子只是不停地表示「我妹妹對這個產生恐懼了！」「牠嚇到孩子了！」
有目擊的遊客透露，斑頭雁只是飛到了他們附近，根本沒有任何攻擊的行為，「那孩子是抱著、背著的，根本沒有被攻擊」。風景區工作人員後來證實，斑頭雁因為頸椎第二節骨折，已經死亡。拍攝影片的網友表示，已經把影片交給警方處理。
有當地網友表示，這隻斑頭雁每天在風景區內閒逛，吸引了許多遊客為了牠慕名而來，非常溫馴也不會攻擊人。斑頭雁的死亡讓許多網友相當憤怒，呼籲政府應加強相關法規，提高對虐待動物行為的罰則。
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