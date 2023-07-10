前財長樓繼偉建議：增加1.5至2萬億財政赤字　補貼中小企業

據官媒《中國日報》8日報道，中國財政學會會長、前財政部長樓繼偉建議中國增加1.5至2萬億元（人民幣，下同）的財政赤字，主要用於對中小企業的費用進行階段性補貼。



《中國日報》報道指，樓繼偉8日在全球財經論壇的主旨演講中指出，如果不出意外，中國今年的全年經濟增長將會超過5%，考慮去年基數只有3%，經濟運行仍將低於潛在增速水平，不利於保持充分就業。

樓繼偉建議及時調整財政預算，增加1.5萬億元到2萬億元赤字，主要是增加中央財政赤字，大部分用於對中小企業房租、水電、利息等進行階段性補貼。

報道指，粗略測算，今年中國財政預算赤字3.88萬億元，赤字率按3%安排；增加1.5至2萬億元赤字，意味著中國今年赤字率將提高到4.16%至4.55%左右。

樓繼偉接受《中國日報》專訪時說，使用中央財政資金發放消費券也是擴大需求的可能政策選項，但最關鍵的政策抓手仍在於保市場主體。他說：「最重要的還是保住中小微企業，他們正常運營，他們能夠擴大和提供就業崗位，這就是最重要的」。

樓繼偉又稱，通過債務置換化解地方政府債務風險會引發道德風險，導致地方債務規模越來越大，要守住中央「堅決不救」的底線，通過債務展期、出售資產等方式逐步化解風險。

樓繼偉稱，不預計地方政府債務會出現大規模爆雷，並稱目前渲染地方債風險給政策施加壓力的傾向有所抬頭。