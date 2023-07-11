習近平主持中央深改委會議：建設更高水平開放型經濟新體制

新華社報道，中共總書記、國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平11日（周二）主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議，強調建設更高水平開放型經濟新體制，要推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控等。



報道指，會議審議通過了《關於建設更高水平開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》、《深化農村改革實施方案》、《關於推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關於高等學校、科研院所薪酬制度改革試點的意見》、《關於進一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安全保障能力的實施意見》、《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。

習近平強調，建設更高水平開放型經濟新體制是中國主動作為以開放促改革、促發展的戰略舉措，要圍繞服務構建新發展格局，以制度型開放為重點，聚焦投資、貿易、金融、創新等對外交流合作的重點領域深化體制機制改革，完善配套政策措施，積極主動把中國對外開放提高到新水平。

習近平強調，要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標，針對油氣體制存在的突出問題，積極穩妥推進油氣行業上、中、下游體制機制改革，確保穩定可靠供應。要深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，更好推動能源生產和消費革命，保障國家能源安全。

會議指，要完善開放型經濟新體制的頂層設計，深化貿易投資領域體制機制改革，擴大市場准入，全面優化營商環境，完善服務保障體系，充分發揮中國綜合優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，提升貿易投資合作質量和水平。要堅持底線思維、極限思維，抓緊健全國家安全保障體制機制，著力提升開放監管能力和水平。要把構建更高水平開放型經濟新體制同高質量共建「一帶一路」等國家戰略緊密銜接起來，積極參與全球治理體系改革和建設。

從能耗雙控逐步轉向碳排放雙控

會議指出，從能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，要堅持先立後破，完善能耗雙控制度，優化完善調控方式，加強碳排放雙控基礎能力建設，健全碳排放雙控各項配套制度，為建立和實施碳排放雙控制度積極創造條件。

會議指出，要進一步深化石油天然氣市場體系改革，加強產供儲銷體系建設。要加大市場監管力度，強化分領域監管和跨領域協同監管，規範油氣市場秩序，促進公平競爭。要深化油氣儲備體制改革，發揮好儲備的應急和調節能力。

會議強調，要科學合理設計新型電力系統建設路徑，在新能源安全可靠替代的基礎上，有計劃分步驟逐步降低傳統能源比重。要健全適應新型電力系統的體制機制，推動加強電力技術創新、市場機制創新、商業模式創新。