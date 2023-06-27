中國16兆瓦海上風電機組超長葉片進行安裝　實現多項技術突破

據《央視新聞》報道，今天（27日），全球首台超大容量16兆瓦海上風電機組安裝的關鍵環節——長度達123米超長葉片進行海上安裝，這也是中國投入安裝階段最長的風電葉片。目前，第一支葉片已經開始起吊。



報道稱，本次即將安裝的16兆瓦輪轂中心高度152 米，相較於目前海上批量化使用的10 兆瓦風機高度增加34米，葉片與輪轂採用176套高強度螺栓在152米高空插接。該海上風電機組超長葉片代表中國海上風電裝備的最新技術水準。

據悉，本次安裝過程對風機安裝船的性能要求極高。進行安裝的「白鶴灘」號，是目前中國最先進的自升自航式一體化風電安裝平台之一，起吊能力達到2000噸，作業水深最深可達70米，能夠滿足深遠海一體化海上風電施工作業需求。目前，「白鶴灘」號已經完成插樁、抬船的工作，即將開始塔筒的吊裝作業。

中國16兆瓦海上風電機組超長葉片進行安裝。（央視新聞）

16兆瓦海上風電機組建成並網發電後，將成為中國已投運的最大海上風電機組。這台機組在滿發風速下，每轉動一圈可發電34.2千瓦時，相當於三口之家一周的平均用電量。

同時，該長度能夠同時容納300個成年人並排站在上面。當三支葉片組裝到一起，整個葉輪的直徑可以達到252米，比6架C919客機首尾相連還要長。

超長風電葉片結構工程師袁淵表示，除長度外，葉片內部主梁結構突破性採用碳纖維材料，使葉片重量減輕了20% 左右，96%以上原材料實現國產化，技術工藝上更擁有100% 自主知識產權，這為中國風電技術走向國際市場打下堅實基礎。

中國16兆瓦海上風電機組超長葉片進行安裝。（央視新聞）

同時，海上風電機組最為關鍵的結構之一機艙發電系統，負責將葉輪捕捉到的風能轉化為電能。16兆瓦海上風電機組在保證發電量的前提下，將發電機的重量降低到了20噸左右，實現了大容量電機小型化的技術突破。

此外，遍布整機的數百個傳感器和機艙上的激光雷達，可以感知溫度、濕度、風速等信息，數字化跟踪機組的運行狀態，在惡劣氣象條件下，還能通過機組自身的智慧「大腦」，進行風機角度、功率調節。數字化、智能化系統的運用，提高了機組的環境適應性，可以廣泛應用於東南沿海地區，不斷提升海上風機單機發電量及風電經濟性。