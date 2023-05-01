中國首個「地熱合同能源管理項目」年內天津投用　將實現清潔供暖

今年底，中國首個地熱合同能源管理項目將在天津市落地投用。通過改造，天津經開區第一大街的欣園換熱站的地熱將會重新利用，在今年冬季實現清潔供暖。



目前，技術人員正在欣園換熱站內調試養護設備。改造負責人、天津浩鴻科技公司泰達項目經理李文龍介紹，欣園換熱站涉及的供熱面積預估約15萬平方米。原有的單採地熱開採，採完水不回灌屬於浪費資源，但經過改造可做到取熱不取水，基本上保證井水資源的平衡。

合同能源管理項目共包括4個單採地熱井，均建於上世紀八十年代末。隨着地熱開發利用規模擴大，4個井的出水量逐年減少，且因建設年代久，未配套建設回灌井，已經停止取熱7、8年。

面對供暖企業的兩難，市規劃自然資源局、市地礦局、天津地熱院及勘探設計單位主動對接，共同探索出由建設單位負責前期改造、供熱企業在託管期內逐年購買熱源的新模式。

2023年4月，隨着天津經開區欣園能源站地熱井完成與供熱管網的對接調試，天津市首個地熱領域合同能源管理項目投入試運行。（微博@網信天津）

據了解，該項目由天津地熱院投資6400萬元（人民幣，下同）完成地熱井勘查開發、鑽井施工、能源站建設、監測維保等工作。項目建成後，天津泰達熱電能源管理有限公司在5年託管期中，以購買熱能的方式委託天津地熱院管理。

隨着經開區4口地熱井的改造全面完成，標誌着全國首個地熱領域的合同能源管理項目在天津落地。

天津泰達熱電能源管理有限公司副總經理徐天大介紹，通過地熱資源的應用，預計節煤每年是7000多噸，減少二氧化碳的排放1843噸。同時，成本亦能大大降低。初步測算，地熱比燃氣鍋爐產生的熱量蒸噸，每噸降低100元。

天津是中國地熱供暖規模最大的城市，上世紀八十年代，經開區就開始利用地熱資源為生產生活供熱。目前，天津各區擁有超過700個地熱井。為更好實現資源可持續利用，該市還建立了全國最大的地熱開發利用動態監測網絡。

天津市地熱動態監測信息系統。（天津地熱勘查開發設計院）

天津地熱勘察開發設計院首席工程師楊忠彥介紹，系統會監測水溫、水量、儲存、壓力等動態變化，實時上傳每一儲層的地質參數，防範在地熱資源開發利用過程的系統性風險的出現。

清潔供暖方式主要包括清潔燃煤供暖、天然氣供暖、電制熱供暖、地熱供暖、生物質能清潔供暖、太陽能供暖、工業餘熱供暖、核能供暖等。