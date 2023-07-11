BVLGARI官網疑將台灣列為國家惹網民怒轟　媒體：犯下低級錯誤

據內媒《界面新聞》報道，今日（11日），意大利高級珠寶品牌BVLGARI登上微博熱搜，被指疑似在官方網站將台灣列為國家，引發關注，不少網民怒轟抵制。



報道稱，有網民指，根據寶格麗官方網站「所有店舖」頁面顯示，在亞洲市場頁面中，台灣地區與中國、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區並列顯示，日本、新加坡、印度等國家亦一同在列。網友指，該問題出現在寶格麗臺灣地區和寶格麗國際官方網站上。

報道指，經查詢，在這些頁面下，寶格麗確實用中文或英文等不同語言，將台灣（Taiwan）與中國（China）、中國香港特別行政區（Hong Kong SAR China）和中國澳門特別行政區（Macao SAR China）並列顯示，但消費者點擊寶格麗臺灣地區等其他官網右下角的選擇配送區域後，頁面則清晰顯示：中國大陸、台灣地區、香港特區和澳門特區。

事件引發廣泛關注。不少網民怒轟「堅決抵制，以後不會再買寶格麗了」、「寶格麗是在中國賺少了嗎？是什麼給的你勇氣啊」、「敢說不是故意的？？」、「不想要中國市場了嗎」、「中國一點都不能少！」、「請代言人們都解約」、「寶格麗滾出中國」。由官媒新華社主辦的《參考消息》亦對此評論稱「中國一點不能少，這是常識，更是底線」。

有網民指，寶格麗官網疑將台灣列為國家。（資料圖片）

報道評論稱，中國大陸已經是寶格麗全球最大的區域性市場。當前，寶格麗已經在中國大陸投資開設93間精品店，遍布一線和二線重點省會城市，代言人多達9位。寶格麗在關注中國消費者審美偏好的同時，應該花更多心思理解海外市場消費者的情緒期待和當前的營商環境，避免在關鍵場合問題上「翻車」。