胡錫進進軍股市要當「炒股老胡」　投資10萬人民幣首日賺了這麼多

大陸知名「媒體評論員」、《環球時報》前總編輯胡錫進26日在微博發文宣布要進軍股市，還預告要在27日開始買股票，邊炒股邊學習，力爭少交學費。



胡錫進表示：「我真的不想成為『韭菜』，我要力爭讓自己的炒股收益超過銀行存款的利率。我要是能通過炒股『掙來大錢』，那就太好了。」

炒股首日已如坐過山車 點圖看看胡錫進在微博分享的進軍股市經過及目前成績：

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胡錫進在27日晚間分享首日投資心得，他指出，一大早給股票帳戶劃入10萬元人民幣（下同），挑了兩支個股，一開盤就買入，然後又找了兩支基金，半個多小時後買入，一共花了4萬多元人民幣。

一到中午，胡錫進迫不及待的看了一下投資損益，他發現，帳戶裡的盈利是64元，四支股票和基金兩賺兩賠。到了下午，一度由紅翻黑，帳戶只剩4元，直至他在講座課上與學員分享時才發現，盈利變成104.7元。

對於投資首日的「成績」，胡錫進表示：「運氣真是不錯，第一天就趕上了大盤飄紅，股市送給我的第一個表情是友好的微笑，無論我今後輸贏，我都會記住所看到的股市第一個面孔。」

胡錫進也透露，從今往後就是個股民，會與大家一起欣喜、沮喪：「隨著我愈來愈了解股市的情況，希望自己能說出股民散戶的共同心聲，並且讓那些心聲更多被國家金融監管部門聽到。」

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