Bvlgari遭官媒轟道歉沒誠意：政治冒險因傲慢及兩頭通吃賭徒心理

意大利奢侈品牌BVLGARI（寶格麗），被指在官方網站將台灣列為國家與中國並列，引發大陸網民怒轟抵制，寶格麗隨後在微博發布聲明致歉。官媒《人民日報》昨日（11日）在微博發文稱「道歉別弄成專供中國大陸」後，人民網今日（12日）再發長文指「寶格麗的道歉含『誠』量不夠高」，又批評奢侈品品牌公司不汲取教訓，「這種政治冒險源於傲慢，也源自兩頭通吃的賭徒心理」。



有網民指，寶格麗官網疑將台灣列為國家。（資料圖片）

人民網的文章稱，如果沒有無數網友的強烈質疑，寶格麗未必道歉。換言之，這種道歉含「誠」量不夠高，也不夠及時。

文章稱，此番道歉的不是寶格麗集團，而是寶格麗分公司，從落款看是寶格麗中國，從蓋的章看是寶格麗商業（上海）有限公司。因此這種道歉的誠意也受到了質疑。

文章稱，海外官網上因管理疏忽發生的店鋪地址標識誤注不是一天兩天的事，被中國網友揪住了才忙不迭地稱尊重中國主權和領土完整，誠意何在？

《人民日報》在微博發文稱「道歉別弄成專供中國大陸」，又在帖文配圖，該圖除了有BVLGARI的道歉聲明，還有Twitter、Facebook、YouTube、Instagram的圖示，並有「分享」字眼。（《人民日報》微博）

基於此，認為簡單發個聲明就完事了，表達一下「求放過」的意思就能蒙混過關，恐怕低估了中國網友的辨別力，也高估了這個聲明的效力。從網絡反饋看，絕大多數網友對該聲明並不買帳，而是繼續表達質疑和不滿，這也說明寶格麗中國的道歉沒有多大效果。

文章追問，不少奢侈品品牌公司在這方面都犯過錯誤，都有過教訓，為何後來者不汲取教訓？為何被盯住了下不了台才裝模作樣道個歉？如果稍有警覺，稍微尊重中國主權和領土完整，就不會重蹈覆轍，起碼不會被挖出來了才想起來道歉。

文章認為，不難發現，相關奢侈品品牌公司並沒有真正把台灣當成中華人民共和國的一部分，而是想當然地認為台灣就是國家。這是問題頻出的根源。還有一種情況是，他們這種政治冒險源於傲慢，也源自兩頭通吃的賭徒心理。事實證明，在原則問題上犯錯，必然吃不了兜著走，必定付出沉重代價。

文章最後稱，「台灣是中國的」應成為寶格麗集團上下的共識。包括寶格麗集團在內，但凡與中國打交道者都應該深化這種認知。寶格麗就不能一邊賺著中國人的錢，一邊傷害中國的利益。