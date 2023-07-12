積極應對氣候變化　中國碳中和政策和行動保障體系已基本形成

據《央視新聞》報道，今日（12日）是全國低碳日，今年的活動主題是「積極應對氣候變化，推動綠色低碳發展」。國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心介紹，過去十年，中國應對氣候變化取得積極成效，已基本形成碳達峰、碳中和的政策和行動保障體系。



報道稱，根據初步核算，2022年中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2012年下降36.7%，非化石能源消費佔比達到17.5%，比2012年提升7.8個百分點。碳排放強度下降的同時，森林覆蓋率也獲得較大提升。目前，全國森林覆蓋率達到24.02%，森林蓄積量194.93億立方米，已超額完成2025年目標。

國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心主任徐華清表示，過去十年，中國應對氣候變化取得積極成效，已基本形成碳達峰、碳中和的政策和行動保障體系，碳達峰、碳中和的一攬子政策、行動及保障體系基本形成。

近年來，中國以風電、光伏、水電為代表的可再生能源發展迅速。在福建平潭海面，全球首台16兆瓦海上風電機組正在開展並網發電前最後的調試工作。建成投產後，將成為全球已投運的單機容量最大海上風電機組。

中國16兆瓦海上風電機組超長葉片進行安裝 實現多項技術突破

截至今年4月底，中國風電光伏發電總裝機突破8億千瓦，佔全國發電裝機的30.9%。白鶴灘水電站16台機組全部投產，每天發電1億多度，長江乾流上的6座巨型梯級水電站更是形成了世界最大的「清潔能源走廊」。

此外，中國利用市場機制控制和減少溫室氣體排放，成立全國碳排放權交易市場，近兩年時間累計成交量2.38億噸，累計成交額109.1億元。專家表示，隨著碳市場運營步入正軌，碳配額發放將逐步收緊，促使參與交易企業調整能源結構，有效控制和減少排放。