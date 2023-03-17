港科大廣州新設「碳中和與氣候變化」學域　明年招本科生

近日，記者從香港科技大學（廣州）獲悉，為積極應對全球氣候變化挑戰，並為邁向可持續未來的目標制定政策解決方案，學校將成立「碳中和與氣候變化」學域，計劃於2024年率先開展本科教育。



2020年，中國明確提出2030年「碳達峰」與2060年「碳中和」的「雙碳」目標，「碳中和與氣候變化」學域是港科大（廣州）響應國家號召、致力於培養相關領域創新型人才的重要舉措，學域隸屬於學校社會樞紐，未來將關注碳科學與技術、氣候變化與治理、可持續發展能源轉型、生態文明與綠色發展四個重點科研領域。

據悉，「碳中和與氣候變化」學域將由著名學者、港科大（廣州）講座教授齊曄擔任學域署理主任，計劃於2024年開設本科相關課程，為學生提供領域內基礎和前沿知識，指導學生運用分析工具和理論框架掌握設計和評估相關政策的能力，未來還將陸續推出碩博學位項目。在課程設計方面，學域將與各地政府、產業界，以及學術、科研機構開展深度交流合作，以「產教研」緊密結合的形式推動項目發展。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】

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