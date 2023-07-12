沒爆炸！朱雀二號成全球首枚入軌液氧甲烷火箭　超越SpaceX星艦？

馬斯克（Elon Musk）旗下的Space X公司今年4月試射液氧甲烷火箭「星艦」爆炸後，內地民企藍箭公司自主研發、協鑫集團支持的朱雀二號遙二液氧甲烷運載火箭12日（周三）在酒泉衛星發射中心發射升空並進入預定軌道飛行，成為全球第一家成功發射液氧甲烷火箭的企業。



內媒《第一財經》報道指， 目前Space X使用液氧甲烷的是最新研製的新型超重型火箭「星艦」。不過在今年4月的無人試飛中，火箭在空中爆炸解體，發射失敗，Space X正在計劃下一次試飛。

報道指，不過從載重來看，「朱雀」與「星艦」並非同一量級。藍箭瞄準的是中大型火箭，而Space X的「星艦」是一個「巨無霸」。這艘兩級火箭的高度比自由女神像還要高出120米，也是史上最大的超重型火箭。

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內媒《澎湃新聞》報道指，憑藉更清潔、更高效、更低成本、可重覆利用等優勢，「液氧甲烷火箭」成為當今全球航天界的寵兒。朱雀二號超越Space X的「星艦」、相對論公司的「人族一號」等競爭對手，成為全球首款成功入軌飛行的液氧甲烷火箭，標誌著中國運載火箭在新型低成本液體推進劑應用方面取得重大突破。

甲烷是天然氣的主要成分，據《中國航天報》報道，某些優質氣田生產的天然氣品質極好，經過液化處理後，不必額外進行提純等步驟，就可以直接作為火箭發動機的燃料。

相較於傳統的液氧液氫火箭，液氧甲烷火箭具備多重優勢：甲烷比液氫更便宜，發射費用低；液氧甲烷的溫差比液氧液氫小，隔溫措施更簡單；甲烷密度較高，佔用空間較小，自重較低；液氧甲烷火箭使用維護極為方便，滿足可重覆使用火箭的需求等。

據早前報道，朱雀二號是藍箭航天自主研製的一款新型雙低溫液體燃料運載火箭，是中國商業火箭領域唯一通過自主研製的全箭動力系統開展飛行驗證的液體火箭。

以液氧甲烷為推進劑的朱雀二號遙二運載火箭為兩級構型，箭體直徑3.35米，全箭高度49.5米，起飛重量219噸，起飛推力268噸。整流罩最大直徑3.35米，全長8.237米。

火箭一級採用4台天鵲80噸級液氧甲烷引擎並聯，二級採用1台天鵲80噸級液氧甲烷引擎和1台天鵲10噸級游動液氧甲烷引擎組合而成。

2022年12月14日，朱雀二號火箭在酒泉衛星發射中心執行首飛試驗，由於二級遊機異常關機故障導致任務失利。藍箭航天成立專項工作組查明故障原因和故障機理，並針對故障採取多項改進措施，通過仿真、地面試驗和引導試車驗證了改進措施的有效性，今年3月18日順利通過故障歸零專家評審。