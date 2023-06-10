文博會｜1:1仿真VR技術實境體驗登月潛海 深圳企業獲楊利偉認可

6月7日，第十九屆文博會在深圳正式開幕。本次文博會聚焦「數字化」，各大展區除了文創產品外，VR體驗、仿生機器人、UCINE全景影院等吸引許多參觀者駐足，尤其集結天、海、陸的VR體驗展區深受來自世界各地參觀者注目。一位體驗完「銀河一號」VR項目的女士告訴《香港01》記者：「非常刺激！很真實。」



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在展區現場，太空艙及潛水艦「蛟龍號」等VR設施有許多參觀者正在排隊體驗，還有體驗者們在戴著VR眼鏡、身體隨設備一起擺動，不時發出驚呼，沈浸感十足。這些是來自「精敏數字」的VR產品，這家位於深圳寶安區的企業是第一次參加文博會，希望通過展示產品，讓更多的觀眾感受深圳的VR科技，同時在文博會這一國際化平台招商引資，與有需要的企業機構進行合作。

據展區工作人員陳超群表示，展區的「夢回神州」太空艙、火箭、「銀河一號」等這些VR產品會被運用在科技館、博物館等場所，為中小學生提供幾近真實的模擬體驗。

據展區工作人員陳超群表示，展區的「夢回神州」太空艙、火箭、「銀河一號」等這些VR產品會被運用在科技館、博物館等場所，為中小學生提供幾近真實的模擬體驗。(林芷瑩攝)

她表示，「身臨其境」就是展區每個VR項目所強調的，「好像你真的是在海底世界、叢林、太空裡去觀看這些景象，很逼真，畫面也很唯美好看。」她也強調，太空艙、蛟龍號等設備都是1:1仿真建造，而其真實之感也獲得航天員楊利偉、「蛟龍」號潛水員傅文韜的認可。

在現場工作人員的幫助下，記者乘坐了「夢回神州」太空艙，感受中國航天登月、月球車的「未來新科技」。隨著椅子的晃動，運載火箭快速升空，抵達月球後可以看到遠處的太陽和巨大的地球。月球上的環形山及隕石坑也在VR眼鏡內被清晰真實地描繪。與僅有視覺效果的家用VR眼鏡不同，能夠在實體設備上進行體驗，有更強的動感體驗。

「夢回神州」太空艙，能感受中國航天登月、月球車的「未來新科技」。(香港01)

搭乘之後，陳超群介紹該VR產品也會放置在各大商場及景區，「經常會通過線下的星際之旅、太空探索等活動，在進行科普的同時，為購物中心快速聚集人氣，產生更多的消費。」而她也表示，雖然是第一次參展，但已有許多來自海內外的企業與她們接觸，尤其還有許多香港企業「今年有許多港商過來問，他們對我們也在諮詢了解階段」。

第十九屆深圳文博會參展資訊展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。完整交通方式和停車場分布：