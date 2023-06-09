中國研製新一代載人飛船　料最多可載7人及可重覆使用

中國航天科技再有新進展，據介紹，新一代具備可重覆使用技術的載人運載火箭和載人飛船，正在研製當中。



新一代具備可重覆使用技術的載人運載火箭和載人飛船，正在研製當中。（央視新聞）

央視報道，中國載人航天工程一個月內先後完成發射天舟六號、神舟十六號，以及神舟十五號返回艙着陸等任務。隨着中國空間站的建成，中國載人航天工程亦開啟空間站應用與發展新階段新篇章。

中國工程院院士、中國載人航天工程總設計師周建平介紹，中國現在正發展的新一代載人飛船將採用鈍頭體的形式，結構由三艙變成兩艙，會更安全、更經濟，還可實現鍵的部分重覆使用。「未來幾年內，有望實現返回艙的重覆利用，以及火箭（芯）一級回收技術的突破。」

新一代載人飛船空間將更大，最多可以坐7人，還可裝載更多物資，這將利於今後擴大載人航天活動規模、開展國際合作以及開闢新的載人領域。而新一代火箭不僅能回收，而且推力更大、構型更好，載荷在全箭的佔比也會提高，但成本會降低。航天運輸成本降低，將為航天服務於國計民生打開更大的空間。

此外，作為中國空間站在應用與發展階段的重要任務之一，中國還將發射首個大型空間巡天望遠鏡，開展廣域巡天觀測，進行前沿科學研究。

周建平表示，巡天望遠鏡是空間站工程到現在為止立項最重要的一個科學設施，也是國家在天文學方面投入最高水平的科學設施。它會給天文學的發展帶來巨大推動，也會使中國的天文學研究、中國的天文學家進入全球領先行列。「尋找地球之外的生命體是人類很長時間非常關注的事件，通過技術不斷進步，有希望一步一步接近這個目標。」

至於載人登月計劃，周建平介紹，現在中國已經具備實現載人登月的能力，不用太長時間就能完成工程研製工作，實現把中國人在2030年前送上月球、在月面開展科學考察活動、然後安全返回地球的任務。