上海人大常委會主任董雲虎受查　二十大後首名任上落馬正省級高官

據中央紀委國家監委網站12日（周三）晚上通報，上海市人大常委會黨組書記、主任董雲虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。董雲虎成為中共二十大後首名在任上落馬的正省級高官，引起外界極大關注。



上海市人大常委會黨組書記、主任董雲虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

董雲虎落馬十分突然，兩天前他還曾公開露面。據《解放日報》報道，董雲虎10日（周一）赴上海社科院調研並與專家學者座談交流。這是董雲虎最後一次亮相。

公開資料顯示，董雲虎今年61歲，浙江仙居人，曾任中央對外宣傳辦公室副主任、國務院新聞辦公室副主任，西藏自治區黨委常委、宣傳部部長，上海市委常委、宣傳部部長等職，2018年1月任上海市政協主席，2023年1月任上海市人大常委會主任。

為中國最早系統研究人權問題學者之一

據內媒《財新網》報道，董雲虎是中國最早開始系統研究人權問題的學者之一，1990年即出版《世界人權約法總覽》一書，打破了當時的人權理論研究禁區。他還是中國第一份人權白皮書的起草人之一。1990年底，美國發表報告指責中國人權狀況；次年11月，中國發布首部人權白皮書《中國的人權狀況》。

董雲虎還曾以「任言實」為筆名，先後發表《中美兩國人權之比較》、《請看美國的人權紀錄》，批評美國的人權問題。他又著有《中國的婦女人權》、《人權基本文獻要覽》、《世界各國人權約法》、《當代中國人權論》等，主編《中國人權年鑑》和6卷本《世界人權叢書》，並主持翻譯了多部人權領域著作。

中央紀委國家監委近期打「虎」頻繁，據內媒《極目新聞》資料，董雲虎是今年第27名落馬的中管幹部。