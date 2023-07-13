河北10歲男童遭跳樓者砸中重傷昏迷　對方家屬拒協商賠償惹眾怒

河北滄州10歲男童小銘，上周五（7日）被跳樓者砸中重傷，昏迷至今，跳樓者當場身亡。男童母親曾聯繫輕生者家屬，但索賠無果，「孩子隨時都有生命危險，我感覺天都塌了」。



事發於當晚9時許，小銘與母親在屋苑內玩耍，未料一名男子從17樓的家中跳下，砸中男童。跳樓男子因傷勢過重，當場死亡；男童被送院救治，在深切治療部搶救5天，至今仍處於昏迷狀態。

母親孫女士稱，兒子出事前正打算回家，「我孩子到單元門口回樓上，然後聽見砰一聲，我的孩子被跳樓的砸中了。他壓在孩子的腿上面，孩子已經昏迷不醒，流了好多血」。

孫女士稱，小銘全身多處骨折，因腦積水生命垂危，非常嚴重。出事至今，對方家屬、屋苑物業未有出面協商男童的治療問題和賠償。

她表示，輕生男子當場身亡，她曾聯繫對方家屬但索賠無果，「孩子隨時都有生命危險，孩子特別特別懂事，我都願意砸上的是我，我感覺天都塌了，孩子還那麼小，那麼懂事，太冤了，我想救孩子！」

網民睇法：

自殺傷及旁人，應該賠償！用死者遺產抵債。



跳樓的人不值得同情，太可惡了，死都還要拉個墊背的，傷及無辜



自己要死別傷及無辜



這樣跳樓也沒人會同情



真是禍從天降



孩子太可憐了，太無辜了



這種也要受懲戒吧，十歲孩子做錯了什麼要接受這種

