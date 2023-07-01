蘇州青年高樓徘徊後墮樓亡　67歲老漢喊「不跳不是人」遭拘留

在6月29日（周四），蘇州吳中區一名青年男子在一處高樓邊緣徘徊，意圖跳樓輕生。現場影片顯示，當時現場吸引大量途人圍觀，樓下有名老漢用言語刺激男子，朝他大喊「不跳不是人」，旁邊還有人哄然嬉笑。其後該男子從高樓墮下不幸身亡。



蘇州公安局吳中分局6月30日發布通報稱，2023年6月29日17時許，一名24歲男子在吳中區某高層建築欲輕生。沈某 (男，67歲）途經事發地，現場起鬨，發表慫恿跳樓等不當言論，造成不良社會影響。依據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，沈某今日已被該局依法行政拘留。



+ 3

據內媒《中國新聞周刊》報道，目擊者張女士稱，當天下午就看到男子爬上了高樓，之後還有人目睹他情緒崩潰，哭泣抓頭。事發後，消防員、公安、急救員等趕到現場緊急處置。多名目擊者證實，在晚上9時許，該男子從高樓跳下不幸身亡。

官方通報稱，男子今年24歲，並非網傳的是一名高考生。6月30日，吳中區委宣傳部回應，男子是因家庭瑣事輕生的。木瀆派出所民警稱，會依法處理起鬨者，或者進行口頭教育。

事件發生後，許多網民將矛頭指向路過大喊「不跳不是人」的老漢，網傳影片可以看到她穿著粉紅色上衣，牽著電單車大喊「你不跳不是人」，後離去。網民批評，「為老不尊」、「自己沒有兒孫嗎?有沒有惻隱之心」；但亦有網民緩頰認為，老漢可能是想要用激將法讓欲跳樓男子回心轉意。

對於警方30日通報該男子被行政拘留一事，內地網民多表贊同。前《環球時報》總編輯胡錫進表示，沈某被依法行政拘留這一處罰展現了社會正義。他批評，沈某作為年長之人，毫無同情心，「反而慫恿、刺激樓頂的人往下跳，不僅嚴重失德，而且憑直覺就有犯法之嫌。」

官方通報稱老漢已被拘留。(微博)

胡錫進指出，警方行政拘留沈某，這是一個嚴厲的警告：人在圍觀不好的事情時不要幸災樂禍，不要鼓動、摻和事情的悲劇進展，不要放肆展現人性惡的一面，否則說不定報應很快就來了。

網民點睇：

「不求拉人一把 你可以冷漠旁觀 但能不能不要反推一把？？？」

「現在為什麼輕生的人那麼多？老頭雖然可惡，但這老頭肯定不是這孩子輕生的第一原動力。希望社會能對年輕人多點幫助，多點寬鬆，讓他們舒服一些活下去。」

「行政拘留太便宜它了 應該判刑 再罰點錢 有的人狠狠罰錢才管用！」



求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288