跳12米大橋勇救輕生女子　美團外賣小哥感動全網獲讚：真英雄！

昨日（13日）下午1時許，路遇一名女子在錢塘江西興大橋跳橋輕生，一名外賣小哥從12米高的大橋上縱身跳入江中救人，在與警方的共同努力下，成功救起落水女子。外賣小哥的英勇事蹟在內地熱傳，感動一眾網民：「真英雄！」



網傳影片中，外賣小哥翻過圍欄，說了句「媽呀，有點高啊」，但還是義無反顧地從大橋上跳下。他在水中迅速抓住女子的胳膊，與前來救援的警方合作，將女子推上快艇，成功救起。

綜合內媒報道，見義勇為的外賣小哥名叫彭清林，今年31歲是湖南人，來杭州一年多目前是美團外賣員。他回憶，落水一刻衝擊力很大，渾身很疼，嗆了幾口水，視線也有些模糊。好在落水女子距離不遠，便伸手將其攬住，另一隻手抓住救生圈，往橋墩移動。彭清林說，警方快艇很快趕到，將女子拉上船。

見女子成功獲救，又因為電動車上還有外賣要送，彭清林自己游回岸邊，回到橋上繼續送外賣，完成工作後才回家換衣物。他表示，當晚被救女子的妹妹打電話給他表示感謝。

回想起當時場景，彭清林說，雖然有些後怕，但不後悔，比較是一條人命。而他小時候也經歷過溺水被救，知道在水中掙扎的絕望，也是從那次之後開始學習游泳。

因救人後腰部不舒服，今日（14日），彭清林到醫院急症室檢查。醫生表示，彭清林為胸椎壓縮性骨折，需住院觀察；好在沒有內臟損傷，不需要手術治療。

今日中午，杭州美團總部所在地拱墅區文暉街道，為彭清林頒發「最美騎手」榮譽證書和5000元現金獎勵。美團外賣也為他頒發「美團先鋒騎手」榮譽證書及5萬元現金獎勵。父母看到新聞後，打電話詢問其身體狀況，父親誇他「好樣的」。

彭清林的事蹟在網絡熱傳，網民感動，讚他是「真英雄」，網民評價：

「提錢很俗，但是我覺得就是該給錢，就這麼簡單」

「這世界最善良的反而是勞動人民」

「『因為淋過雨，所以總想替别人撐把傘』，感動這份純真和善良，也慶幸，希望好人有好報，大愛，祝福！」

「這個高度就算是會游泳的也沒勇氣跳的，確實很危險」

「他是個高尚的人，希望他余生安好所遇皆良人。」

