港人深圳餐廳外賣烤魚　回家開盒卻剩碎肉魚骨　網民：是廚餘嗎？

中港通關後，不少港人都會就近到深圳吃喝玩樂，但有香港網民在社交平台發文稱，日前在深圳一餐廳打包一份烤魚回港，到家後卻發現只有大魚骨和零碎魚肉，疑似是別人吃剩的廚餘食物。



事主介紹，7月4日中午在深圳金光華廣場的探魚門店打包一份香蒜魚，打包時已向店員說明要帶回香港，共花費187.88港幣。

店員起初用膠袋裝好，但因回家路途遙遠，事主便要求店員換成環保袋裝。到家後，他拆開包裝才發現盒內只有一條大魚骨和零零碎碎的幾塊魚肉，其餘只是湯水和半條茄子，「拿筷子撈了撈，有小半個全是骨頭的魚頭，「女兒失望我憤怒！你們商家就這樣欺騙客人嗎？認為我是帶回香港，而且是密封的絕對不會打開，就把骨頭都裝給我嗎？」。

7月7日，事主再次發文稱，門店負責人已就事件致歉並退款，但否認是「廚餘」，又解釋檢查過閉路電視紀錄，當時沒有其他客人點單香蒜魚，所以不會調換出錯，有可能是客人拿回香港途中碰撞，導致魚肉散開。

事主表示，從羅湖坐火車再轉車回家約需75分鐘，由於下午人不多，整個車程他都把環保袋放在座位上，並沒有碰撞。同時，其朋友曾在該店打包烤魚帶回香港，「是完整的一條魚，而且買過好幾次」。

事主又質問門店負責人「寧波魚有魚皮嗎」，對方則稱有皮，「我說如果是一條整的為什麼這裏面沒有魚皮，也沒有魚尾和只有半個頭？而且這碰撞的這麼均匀，可以拆到一條魚骨出來真厲害」。

門店負責人希望事主再到店用餐，屆時會免餐費，並要求他刪除差評，但事主立即拒絕，「我說不用了我怕加料啊！我是真實評價，不會刪除的」。

《南方都市報》報道，涉事探魚門店工作人員表示，前述的並非廚餘食物，而是因為打包時沒有分離湯汁，客人在回家路上可能有所搖晃，魚肉才散開，「不太清楚為什麼該客人打包的魚肉會散得那麼厲害」。

工作人員又稱，對於路程較遠的客人，店方一般打包都會湯汁分離，當時客人也沒有提出要求。目前，事件已交由專人負責處理。

網民睇法：

地鐵磕碰能把魚骨碰出來？ ？ ？



前有指鼠為鴨，今有什麼來着？



外賣像廚餘，好噁心



噁心死了！太過份了



我點過探魚外賣，跟在店裏吃完全不是一回事，也是爛糟糟，爛唧唧的，看着像剩菜



肯定剩菜來的，我會立即過關拿回去對質，叫那個經理當面對質，看監控，她還是不認錯的話就叫她當面吃了， 這事就了了



廚魚垃圾



他怎麼好意思說是自己撞出來的啊

