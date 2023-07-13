3溺亡1失蹤1人被鯊魚嚴重咬傷　中國駐馬爾代夫使館發布安全提醒

7月12日，中國駐馬爾代夫使館再發提醒，馬爾代夫水情天氣複雜多變，涉水事故高發頻發，4月初至今已有3人溺亡、1人失蹤、1人被鯊魚嚴重咬傷。使館提醒近期赴馬爾代夫旅遊、訪問中國公民增強安全意識、防範涉水安全事故。



中國駐馬爾代夫使館提醒稱，近來，赴馬爾代夫旅遊、訪問的中國公民人數持續攀升，在馬中國公民涉水傷亡案件也有所增加。馬爾代夫水情天氣複雜多變、醫療保障條件極為有限，涉水事故高發頻發。四月初至今，已有3名中國公民在馬進行涉水活動時不幸溺亡，另有1人失踪、1人被鯊魚嚴重咬傷。

為增強相關人員安全意識、防範涉水安全事故發生，中國駐馬爾代夫使館謹對來馬中國公民在前期「五要、五不要」提醒基礎上，再次作出「一等、二看、三避免」的安全提醒：

一是耐心等待。國內暑期正逢馬爾代夫雨季，當地降雨天氣多發，不時會有風大浪急的情況，可能造成飛機、輪渡行程延誤，請理性客觀對待，並耐心等待天氣好轉後再出行，確保安全。

二是看好周邊情況、看好個人財物。下水前，請認真觀察水情及天氣狀況，留意暗流、水深、鯊魚等，確保在水情平穩且在自身安全有保障的前提下再下水；出行時，照看好個人財物，確保護照、手機、現金等存放安全。

三是盡量避免單獨出行、避免不必要的旅遊糾紛、避免在身體狀況不佳時出行。如有出遊計劃，最好結伴而行，選擇有資質的旅行社或平台預訂行程，認真閱讀合同相關條款，留意機票及酒店退改、境外保險等相關細節；如遇身體不適，請立即就醫並在好轉後再出行，有基礎疾病或身體狀況不佳者切勿下水，確保出行安全。如遇緊急情況，請及時報警。