疑因被投訴後罰款5元懷恨在心　山西清潔工殺害上司

山西朔州市周二（11日）發生一宗刑事案件，清潔工王某疑似因被他人投訴地上有膠袋，被環衛隊長罰款5元人民幣後殺害對方，目前已被捕。



事發於朔城區民福花園小區附近，商戶透露，周二早上8時多，王某與同事發生了口角衝突，然後就動手，「現在我們社區群裡都在發通緝令」。

報道指，王某動手的原因，是遭投訴被隊長罰款5元。對此說法，朔州市環衛清潔中心所屬的朔州市城市發展集團有限公司工作人員稱，環衛工被人拍照投訴就會被罰款，「這個屬於正常的罰款情況」。至於王某到底是不是受到投訴和罰款才施暴，仍在進一步了解中。

周四（13日），警方通報稱，已將疑犯王某抓獲。目前，案件正在進一步偵辦中。

網民點睇：

最底層的人5塊錢來的也不容易。可見生活不易

衝動是魔鬼！不管啥原因，都不能做過激的事情！五塊錢毀了兩個家庭！太不值了

5元錢帶走兩條人命，側面反應了很多社會問題！這個社會並不是想像的那麼美好！善待他人也是善待自己！

可能是雙方積怨已久，罰的5塊不過是壓倒駱駝的最後一根稻草，打工時肯定很多人被扣工資過，只不過大多數人忍的住而已

善待勞動者，就是善待我們自己！當下社會管理層剋扣勞動者的工資收入已經是誘髮乾群矛盾或是管理層與被管理層矛盾的主要問題。必須加以改正才行

