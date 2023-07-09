湖南躁漢當街用刀猛刺陌生少女　7旬老翁挺身而出被捅十幾刀慘死

湖南省邵東市佘田橋鎮一名72歲曾姓老翁，日前見義勇為，挺身而出制止同村村民曾某對一名17歲少女施暴，卻不幸引來殺身之禍，反遭對方連捅10幾刀，當場氣絕身亡。



這老翁見義勇為的舉動，令很多村民都感動不已：（按圖了解）

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內媒《頂端新聞》報道，老翁的女兒表示，她從村民口中得知，事發時間是6月22日端午節，當天老翁外出買藥回家的路上，目睹了疑兇曾某正在虐打一名少女，曾某騎着電單車把少女撞倒，並且持刀往少女臉上猛刺，老翁便大聲喝斥制止。

老翁被曾某以刀刺傷腹部後逃到附近一間屋內，後者窮追不捨，老翁先後被捅了10多刀，心臟主動脈、肺部、右腰都被捅穿，最終不幸身亡。曾某隨後被警方逮捕，據了解，曾某對少女施暴的起因是因為其騎電單車經過時，濺了少女與同學一身水，曾某被對方說了兩句後惱羞成怒才會動手。

少女的祖母稱，少女目前已脫離危險，臉部毀容，右眼暫時失明。祖母感激地表示「要不是因為他（老翁），我的孫女就沒命了」。而少女事後也表示，自己根本不認識曾某。

老翁的義舉讓村民為之動容，有村民發起連署向村委遞交見義勇為榮譽稱號申請書。對此，佘田橋鎮鎮政府的工作人員表示，目前此事由公安機關和鎮政府出面辦理中，其他細節不方便透露。

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