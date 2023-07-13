內地二季度平均招聘月薪10266元　上海領跑、廣州排名跌至第七

內地今年第二季度薪資報告出爐，38個城市的平均企業招聘月薪為10266元（人民幣，下同），中位數為8001元，均較去年有所減少。當中，上海的平均月薪為13486元位列榜首，北京低48元排第二，廣州僅以10883元排在第七，排名較第一季度再跌一位。



內地38個城市的平均企業招聘月薪為10266元人民幣，前五名為上海、北京、深圳、杭州、南京。（網上圖片）

內地招聘網站日前發布2023年第二季度《中國企業招聘薪酬報告》，38個城市的企業平均招聘月薪為10266元，按季度上漲1.6%，按年下降0.7%；中位數為8001元，與上一季度持平，按年則減少251元。

按城市看，上海、北京的平均月薪超過1.34萬元，分別位列第一、第二，兩城的中位數均為11000元。平均月薪前五的還包括深圳（12774元）、杭州（11796元）、南京（11061元）。而上季度位列第五、第六的蘇州和廣州被南京趕超，今個季度分別降至第六、第七。

平均月薪過萬元的還包括寧波（10704元）、珠海（10425元）、廈門（10403元）、無錫（10246元）、武漢（10099元）、東莞（10068元）。

上海第二季度的平均月薪為13486元，位列全國榜首。（新華社）

而東北地區城市的平均月薪普遍靠後，哈爾濱平均7281元、瀋陽7605元，兩城中位數均為6000元，分別排在38個城市的倒數第一、倒數第二，長春和大連則排倒數第四、倒數第七。

按職業看，芯片工程師最為火爆，平均月薪高達2.6萬元，高管、AI工程師也都高於2萬元。超過1.5萬元的職業包括投融資經理、軟件研發、通訊及硬件研發、移動研發、汽車電子工程師。