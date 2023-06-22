月薪最高達8萬？內地新職業｢兒童成長陪伴師｣：要求高學歷多技能

據內媒《紅星新聞》報道，近日，內地招聘網站出現「兒童成長陪伴師」、「家庭成長陪伴師」等新職位，因薪水豐厚，從1萬到8萬元人民幣不等，引發關注。



報道稱，這類「兒童成長陪伴師」職業往往要求高學歷，限定清北畢業或「海本海碩」是基本條件。會開車、會英語、能輔助功課、會高爾夫、馬術、編程等均可加分，沒有上下班打卡要求，沒有具體KPI考核，也無需考慮住房和通勤。

在招聘網站，該職位主要分布在北上廣深，以及成都、杭州、武漢等新一線城市，薪資跨度從1萬元到8萬元不等，大部分月薪集中在2-3萬元。

以深圳一間主營成長陪伴師培訓公司的數據庫為例，其人才庫僅一年時間就已吸納超6000人簡歷，60%以上為碩士學歷，30%為雙一流大學本科畢業，另有10%博士學歷。

有業內人士表示，女性陪伴師比男性陪伴師更受歡迎，更多家庭會選擇顏值不那麼出眾的女性。目前，成長陪伴師群體中，80%的從業者為女性。

成長陪伴師正在雇主家中與孩子進行交流。（圖 / 紅星新聞）

有相關公司總結出客戶群體對「兒童成長陪伴師」的一般要求，多為服務留學家庭或國際學校學生，其次是知名企業中高層領導，多要求專業技能、英語口音和留學背景。此外，還有一些家庭，對陪伴師的需求類似於過去的傳統「家教」。

業內人士表示，總體來看，「成長陪伴師可以理解為是對父母角色的一種補充，填補父母由於忙於工作造成對孩子的陪伴缺失，或因缺乏專業知識帶來的教育缺失。」

兒童工作獨立顧問、前聯合國兒童基金會專家楊海宇受訪時表示，陪伴兒童任務的職業化應引發反思，一方面體現家庭、社會更加關注兒童和青少年成長，家長更重視孩子的家庭教育，但另一方面，陪伴兒童在某種意義上應該是家庭的第一責任，但如今這項任務卻成了工作，「說明我們在家庭教育上還存在缺陷。」