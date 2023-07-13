國台辦宣布台企天亮醫療已認識錯誤與台獨劃清界線　即日取消制裁

大陸去年決定對台灣民主基金會、國際合作發展基金會採取懲戒措施，視其為「台獨」頑固分子關聯機構，並制裁向基金會捐款的4間相關台灣企業。周四（13日），國台辦透露，其中一間台企「天亮醫療」已深刻認識錯誤，表明反對「台獨」，因此即日起撤消制裁。



去年8月，大陸決定對台灣民主基金會、國際合作發展基金會採取懲戒措施，並禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

屬光寶集團旗下的天亮醫療曾回應稱，經調查，發現一名於2018年離職的員工報名參加上述基金會主辦之醫療科技推廣研習班，報名費用為300元新台幣（約76港元）。公司強調此純屬員工個人進修行為，公司並無支付此筆報名費用，更無此捐款，盼外界了解事實真相。

周四，被問及對這4家企業有無新的處理態度時，國台辦發言人陳斌華表示，大陸方面宣布對「台獨」頑固分子關聯機構和企業採取懲戒措施，受到兩岸各界高度關注和台商台企的廣泛支持。近一年來，天亮醫療多次提供相關材料，對涉事情況作了解釋，表明為企業內部管理失察。其負責人近日在接受台媒採訪時表示，「台獨」會引發戰爭，和平穩定的兩岸關係有利於兩岸經貿合作。其本人及企業支持「九二共識」、反對「台獨」，將與「台獨」相關組織、機構劃清界線。

鑑於天亮醫療能深刻認識錯誤，在兩岸關係上表達正確立場，有關部門決定，即日起不再對天亮醫療採取禁止大陸組織、企業、個人與其進行交易、合作和禁止負責人入境等措施。陳斌華最後強調，堅決反對「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利。目前對其他3家企業的懲戒措施保持不變。