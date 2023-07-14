美作家章家敦稱「非法移民來自中國軍隊」　稱「飲血」可證明遭批

華裔美籍評論家章家敦7月9日參與《FOX NEWS》節目錄製時，談論「美國邊境發現來自中國的非法移民」話題，章家敦提到，美國邊境的非法移民中，有部分以小團體行動的成員背景是「中國軍人」，他表示這些人「假裝不會說英語，還參加過中國軍隊的儀式，例如飲血.....」，言論令現場主持人都十分驚訝，相關影片也在內地引發熱議。



《環球網》報道，章家敦日前做客《FOX NEWS》節目，炒作「美國邊境發現來自中國的非法移民」話題。

(節目截圖)

章家敦宣稱，這些「非法移民」的真實身份其實是「中國軍人」，以5到15人為一個群體，沒有跟隨家人，假裝不會說英文，甚至參與過中國軍隊的儀式，例如飲血。

他指出，這些人不可能是窮人，因為他們能付得起偷渡「蛇頭」幾萬美元。章家敦認為，他們被派往美國「潛伏待命」，日後若亞洲發生戰爭，這些人就會跟中國「裡應外合」，「在美國本土發動戰爭攪局」。

當主持人再次確認章家敦說的儀式是「飲血」時。章家敦進一步解釋，中國軍隊的其中一種儀式就是宰殺動物，「他們基本上穿越哥倫比亞，到達巴拿馬的飯店後，就會進行飲血儀式，這讓我們知道進入我們國家的是中國軍人。」

據了解，章家敦2001年曾出書《中國即將崩潰》，不過，因「預言」皆未實現，使得他經常遭到許多專家及輿論的抨擊，認為他是在危言聳聽。

7月11日，該智庫的高級研究員邁克爾·斯溫（Michael D. Swaine）也就此事在Twitter上表示，「這只證明了一些所謂的中國問題專家的瘋狂實際上是沒有上限的。章家敦多年來一直在胡言亂語地談論中國，讓人很難不懷疑他的心理健康狀況。」

網民點睇：

壯士飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血！

感覺美國越來越反智！

我們還吃鴨血和豬紅。

想到了歃血為盟。

中國軍隊有飲血儀式？對美國「專家」的精神狀態表示擔憂

