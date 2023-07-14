參與港珠澳大橋、深中通道建設　兩款「神器」有何特別？

每小時挖泥約2萬立方米，相當於在一個標準足球場上堆起一層樓高的泥沙量的「造島神器」長啥樣？被稱為「深海吸塵器」的國之重器有何特別？ 7月12日，以「疏浚創新與綠色低碳·可持續發展」為主題的中國第六屆國際疏浚技術發展會議在深圳開幕。



此次會議匯集了世界以及國內疏浚行業知名專家以及100多名來自全國各地的學者和資深業內人士，設置了國際交流、標準發布會、海外項目交流、裝備技術交流等環節，會議由中交廣航局承辦。

與會嘉賓參觀疏浚技術裝備展。（羊城晚報）

在同期同地舉辦的「疏浚利器」裝備展上，幾條樣子特別的船模吸引了大量專業觀眾駐足。原來這就是在港珠澳大橋、深中通道等工程建設的「疏浚神器」。

其中，「浚洋1」是世界領先的自航式耙吸船，代表我國現役最高科技水平，它每小時挖泥約2萬立方米，憑藉高效疏浚能力，被稱為「造島神器」「地圖編輯器」。除了強大的挖泥速度，它的耙臂最長可以伸到海底90米處挖泥，相當於一幢30層住宅樓的高度。

而專用清淤船「捷龍」，它被譽為「深海吸塵器」，是我國第一艘實現深基槽、高精度、定點清淤的專用清淤船，在深中通道建設工程中清掉深海淤泥為沈管安家的就是它。另外，船上帶有個大抓斗的「金廣」，是世界最大抓斗式挖泥船。

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