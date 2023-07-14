批美國鼓動太空軍備競賽　國防部：星河璀璨　不容黷武者散佈硝煙

周五（14日），國防部召開記者會，國防部新聞發言人譚克非大校就近期涉軍問題回應。他批評美國鼓動太空軍備競賽，並指中方堅決反對以霸權行霸道。



近日，美太空軍司令部司令指出，儘管擔心美在太空競賽中落後於中國，美國防部仍對自身能力充滿信心。對此，譚克非表示，美方一些人一邊憂心忡忡、唯恐落於人後，一邊又說自己信心滿滿，這是典型的認知失調。他想大家都很清楚，近年來，美方加速推進太空軍事化，公然將太空界定為「作戰疆域」，組建太空軍和太空司令部，研發部署天基進攻性武器，組織軍事攻防演習和技術實驗，搞太空聯盟「小圈子」，消極抵制太空軍控進程，這些行徑對太空安全和全球戰略穩定已經造成極大負面影響。

他稱，星河璀璨，不容黷武者散佈硝煙。中方願重申，中國堅持和平利用太空，堅決反對將太空武器化和戰場化，反對任何形式的太空軍備競賽。這一立場沒有變、也不會變。中方敦促美方糾正劍拔弩張、患得患失的不良心態，尊重國際社會共同願望，停止鼓動太空軍備競賽，與世界各國一道，維護太空的持久和平與安全。

另一方面，美軍參聯會主席米萊日前稱，中國希望在未來10年內成為亞洲霸主，並在本世紀中葉實現軍力超過美方的目標，美軍必須維持決定性優勢和戰備能力。對此，譚克非表示，美方時不時就會發表這種以己度人的錯誤言論，根本原因在於，始終沒有看清世界和平發展大勢，沒有走出零和博弈的思維定勢。其所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道，謀一己私利。

他強調，中國決不走追逐霸權、「國強必霸」的老路。「如果要問我們的目標是什麼，那就是做更好更強的自己，不斷提升捍衛國家主權、安全、發展利益的能力，為維護世界與地區的和平穩定、服務構建人類命運共同體貢獻力量。」

此外，譚克非介紹，7月5日至11日，由俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮」號和「完美」號護衛艦組成的艦艇編隊訪問上海。期間，中俄兩國海軍官兵開展了相互參觀艦艇、專業技術交流和文體活動。俄艦艇編隊離港後，在長江口以東海域與中國海軍太原艦進行了編隊運動、通信、海上搜救等課目演練。此次訪問進一步鞏固了兩國海軍傳統友誼，深化了友好交流與務實合作。