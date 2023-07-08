前美國防部官員：北京若封鎖台灣　友軍反更有時間準備和集結

大陸早前進行環台軍演，展現降低外國武力介入援台機會的能力。周六（8日），前美國國防部官員胡振東接受台媒採訪時指出，台灣須與友軍建立緊密共同作戰圖像；若大陸藉環台軍演鎖台，企圖展現阻擋美軍等外國協防能力，不僅可行性低，反讓友軍更有時間準備和集結。



美籍台裔的胡振東曾是美國國防部主管兩岸事務的官員，在美國空軍服役27年。他向中央社表示，以往台灣較少與外國軍隊實際操演，但現時世界局勢已經改變，更重要的是，台灣要與協防端有共同作戰圖像。例如，美國協助台灣取得北約Link-22數據鏈系統技術，可建構完整資訊圖像，一旦戰事爆發，能令台軍了解狀況，藉此與友軍以更大的視角進行戰場調配，以降低衝突或誤判。

胡振東曾是美國國防部主管兩岸事務的官員。（中國時報）

胡振東稱，台海衝突若發生，美國不會單打獨鬥，而是結合盟友前來協防，並和台軍分進合擊、分工合作。美國與菲律賓的「肩並肩」（Balikatan）大型軍演，意義就包含維護台海穩定，並強化同盟嚇阻力。而未來台美及其他盟友可透過「有人/無人組合」整合無人機等先進技術和傳統兵力，增加戰場應變彈性。

就解放軍環台軍演，胡振東表示，在國際法及武裝衝突概念下，封鎖這項舉動算是戰爭行為，但北京卻希望藉此中斷外界對台灣的運輸與補給。但他指出，一旦開戰，大陸勢必採速戰速決、想要快速奪勝，然而封鎖一事非常耗時，周邊國家也會關切，很難讓北京快速取勝，時間拖愈久，反而讓前來支援的友軍，更有時間準備和集結。