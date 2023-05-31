中方「拒絕」中美兩國防長會晤　國防部：責任完全在美方

美媒周一（29日）報道，中方拒絕中美兩國防長在新加坡會晤的提議，原因是認為美方沒有誠意。中國國防部對此回應，中美兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。



中國國防部長李尚福。（Reuters）

國防部新聞發言人譚克非表示，中方重視發展中美兩軍關係和開展各層級溝通，事實上兩軍接觸交流並未中斷。「我想強調的是，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。」

譚克非指出，當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度。當前，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。

外交部發言人毛寧亦在周二（30日）舉行的例行記者會上回應相關問題稱，當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的，美方應當切實尊重中國的主權安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。

美國國防部長奧斯汀。（Reuters）

中國務委員兼國防部長李尚福5月31日至6月4日訪問新加坡，並應邀出席第20屆香格里拉對話會（Shangari-La Dialogue，SLD，簡稱：香會）。《華爾街日報》29日引述美國國防官員稱，中國異常斬釘截鐵地拒絕中美防長會晤。過去此類會議都是在最後一刻落實，包括2022年奧斯汀和當時中國防長間的會面，都只是提前數小時敲定。

有美方官員警告，中國拒絕參加這次會面，可能會引發東南亞盟友的擔憂，擔心夾在兩個大國之間。據了解，美方為求兩國防長在新加坡會晤，已花了數星期準備，包括由奧斯汀致函李尚福。