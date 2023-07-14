公安部：今年立案偵辦2520宗走私等違法犯罪案件　案值663.5億

周五（14日），公安部通報全國緝私部門依法嚴厲打擊走私違法犯罪的舉措成效情況，指2023年以來，全國緝私部門共依法立案偵辦走私等違法犯罪案件2520宗，案值663.5億元（人民幣．下同），持續有效遏制走私犯罪高發勢頭。



據介紹，在「洋垃圾」走私方面，當局自2017年起連續7年組織開展「藍天」專項打擊行動，對貨運渠道藏匿、偽報、瞞報、倒證倒貨以及繞越設關地等走私行為，實施不間斷、高密度、集群式、全鏈條打擊，堅決將「洋垃圾」封堵在國門之外。瀕危動植物及其製品走私方面，全國緝私部門部署開展「護衛」、「守衛者」專項行動，對走私象牙、穿山甲鱗片、紅木等瀕危動植物及其製品行為實施堅決、精準打擊，連續破獲一系列特大走私瀕危動植物及其製品專案，打掉了多個國內外走私犯罪團夥，端掉一批非法網絡銷售平台，共偵辦瀕危動植物及其製品走私犯罪案件2130宗。

離島免稅「套代購」走私方面，當局組織構建「1+N」（海口海關緝私局+全國其他海關緝私局）打擊海南離島免稅「套代購」走私聯防聯控機制，重點推進海南、廣東、廣西反走私聯防聯控，開展全領域協同、全方位聯動、全系統控制、全鏈條打擊，形成自貿港反走私聯防聯控體系，為自由貿易港高質量發展營造良好環境。今年5月，公安部、海關總署部署開展「護航2023」聯合專項行動，嚴厲打擊海南離島免稅「套代購」走私。近兩年來，共立案偵辦海南離島免稅「套代購」走私犯罪案件518宗、行政案件2000餘宗，案值20億元。

最後，緝私部門依法嚴厲打擊「水客」和粵港澳海上跨境走私，依法嚴厲打擊「槍爆毒」物品走私，還依法嚴厲打擊重點涉稅商品走私、涉出入境檢驗檢疫違法犯罪活動，持續優化營商環境。十八大以來，全國緝私部門共偵辦偷逃稅款千萬元以上重特大走私犯罪案件1894宗，案值4751.9億元，涉嫌偷逃稅1018.7億元。