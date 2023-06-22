奶粉罐藏48斤可卡因入境被查　男子犯走私毒品罪獲死刑

一名男子攜帶大量奶粉罐，從北京首都國際機場入境時被查，海關工作人員其後在罐內檢獲48斤可卡因。雖然男子被查後認罪認罰，但法院認為其走私毒品食量大、含量高，故判處死刑、剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。



陳某某攜帶大量奶粉罐，從北京首都國際機場入境時被查，海關工作人員其後在罐內檢獲48斤可卡因。（北京日報）

據《北京日報》報道，陳某某1998年移居巴西後染上毒癮，經常吸食K粉、搖頭丸、海洛英，並多次向他人販毒。2019年，有販毒集團人員讓其從巴西捎帶毒品到深圳，還承諾事成後付錢。陳某某便攜毒品乘國際航班抵達北京首都國際機場，入境未向海關申報任何物品，擬轉機赴深圳。

入境檢查時，陳某某行李箱中的多個奶粉罐，引起海關工作人員注意。開箱後發現，30個奶粉罐均以膠膜包裹，又用多層防撞泡沫袋包圍，罐中則是用透明膠袋密封的蜂膠味白色粉末，毒品試紙檢測確認白色粉末為可卡因，每罐中的可卡因含量為57.5%到59.4%不等，淨重量超過24公斤（即48斤）。陳某某被當場拘捕，毒品被全部收繳。

審查中陳某某對犯罪事實供認不諱，請求從輕處理。北京市第四中級人民法院認為，陳某某行為已構成走私毒品罪，鑑於其走私毒品數量大，毒品含量高，社會危害性大，罪行極其嚴重，法院最終判決其犯走私毒品罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。

陳某某1998年移居巴西後染上毒癮，經常吸食K粉、搖頭丸、海洛英，並多次向他人販毒。（示意圖片/影片截圖）

雖有請求從輕處理，但合議庭認為，陳某某涉案毒品數量淨重遠超判處死刑的標準，走私、製毒又是源頭性犯罪，其非法攜毒入境，致國內毒品總量增加，嚴重危害中國公民身心健康，社會危害性大，故在量刑上要區別於普通的運毒犯罪，從嚴懲處。

宣判後，陳某某認罪服從判決，未有提起上訴。法院報請北京高院覆核、最高法核准。核准後，陳某某被執行死刑。

《中華人民共和國刑法》規定，走私、販賣、運輸、製造鴉片一千克以上、海洛英或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數量大的；私、販賣、運輸、製造毒品集團的首要分子；武裝掩護走私、販賣、運輸、製造毒品的；以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕，情節嚴重的；參與有組織的國際販毒活動的，可處以十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑，併處沒收財產。